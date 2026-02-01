Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
28 фев в 04:00
2 мар в 04:00
$40 за человека
Поход по Турции: Западная Ликийская тропа налегке
Множество морских видов и купание в диких бухтах. Живем в палатках с теплым душем и ходим налегке
26 апр в 10:00
5 апр в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Йога-тур: Энергия пяти стихий
Уникальная программа практик для оздоровления и увеличения жизненной энергии
5 мая в 10:00
от 88 000 ₽ за человека
