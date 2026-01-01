-
25%
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 2:30
$75
$100 за человека
5%
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 3:00
3 мар в 03:00
6 мар в 03:00
$380
$400 за человека
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
2 мая в 03:00
6 мая в 03:00
$284 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Кемере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Кемере в январе 2026
Сейчас в Кемере в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 75 до 380 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте тур в Кемере на 2026 год по теме «Развлечения», 7 ⭐ отзывов, цены от $75. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март