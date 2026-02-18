Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Кемер

Найдено 5 туров в категории «7-дневные туры» в Кемере, цены от 56 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Море Турции (Каш, яхта, вилла, серпантин, Олюдениз)
На яхте
7 дней
-
12%
Море Турции (Каш, яхта, вилла, серпантин, Олюдениз)
Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур
7 сен в 10:00
10 авг в 10:00
от 96 800 ₽110 000 ₽ за человека
Юг Турции
7 дней
-
11%
Юг Турции
Экспедиционный тур по югу Турции на авто
7 мая в 10:00
7 окт в 10:00
от 81 999 ₽91 646 ₽ за человека
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке
7 дней
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке
В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков
19 апр в 10:00
29 мар в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Ликийская тропа без рюкзаков и Каппадокия
7 дней
Ликийская тропа без рюкзаков и Каппадокия
Приглашаем присоединиться к нашему походу по Ликийской тропе
7 апр в 10:00
от 81 999 ₽ за человека
Йога-тур: Энергия пяти стихий
7 дней
Йога-тур: Энергия пяти стихий
Уникальная программа практик для оздоровления и увеличения жизненной энергии
5 мая в 10:00
от 88 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Кемере в феврале 2026
Сейчас в Кемере в категории "7-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 56 500 до 96 800 со скидкой до 12%.
