Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Кемере, цены от $39, скидки до 55%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 2 дня 55% 2 отзыва Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера Начало: Ваш отель «Второй день в Каппадокии На рассвете второго дня по желанию возможен полёт на воздушном шаре — или посещение обзорной площадки» $39.60 $88 за человека Пешая На автобусе Полеты на самолетах 1.5 день 5% Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Кемера Начало: Ваш отель «Уже через час вы приземлитесь в Кайсери, где начнётся знакомство с одним из самых сказочных уголков Турции — Каппадокией» Расписание: Вторник, пятница в 3:00 $380 $400 за человека На автобусе 2 дня Экскурсия в Каппадокию из Кемера Начало: Ваш отель $58 за человека Все туры Кемера

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Кемере Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Кемера Экскурсия в Каппадокию из Кемера В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Кемере в октябре 2025 Сейчас в Кемере в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 39 до 380 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5

Изучение достопримечательностей города Кемера нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кемере много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025