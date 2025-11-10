Мои заказы

Экскурсия в Каппадокию из Кемера

Приглашаем вас на двухдневную экскурсию в Каппадокию, которая поистине богата потрясающими пейзажами, загадочными подземными городами и красивейшими видами.

В программе тура — захватывающие экскурсии, дегустация традиционных блюд, история региона и возможность полета на воздушных шарах. Не упустите шанс увидеть Национальный парк Гёреме, скальную крепость Учхисар и Долину Любви!
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00

Описание тура

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение подземного города
  • Посещение крепости Учхисар
  • Панорамная остановка в Голубиной долине
  • Остановка в Долине Любви
  • Посещение долины Дервент (Долины Фантазий)
  • Обзорная экскурсия по городу Аванос
  • Посещение гончарной мастерской
  • Посещение Долины Монахов
  • Панорамная остановка Учгюзель - «Три красавицы»
  • Посещение скального города Чавушин и церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение каменного центра Анатолии
Что включено
  • Трансфер из/в отель (в обе стороны)
  • Услуги русскоязычного гида
  • Комфортабельный автобус с кондиционером
  • Размещение в отеле
  • 2 × завтрака (шведский стол, чай и кофе включены)
  • 1 × ужин (шведский стол)
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Напитки
  • Вход в подземный город (8 €)
  • Полёт на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
  • Наши зоны трансфера: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кемера

