Приглашаем вас на двухдневную экскурсию в Каппадокию, которая поистине богата потрясающими пейзажами, загадочными подземными городами и красивейшими видами.
В программе тура — захватывающие экскурсии, дегустация традиционных блюд, история региона и возможность полета на воздушных шарах. Не упустите шанс увидеть Национальный парк Гёреме, скальную крепость Учхисар и Долину Любви!
Описание тураПрограмма тура ДЕНЬ 1 •Отправление из отелей Антальи на комфортабельном автобусе с кондиционером •Завтрак в ресторане (за дополнительную плату — по желанию) •Посещение подземного города •Посещение крепости Учхисар •Панорамная остановка в Голубиной долине •Обед в городе Аванос в местном турецком ресторане •Остановка в Долине Любви •Посещение Долины Дервент (Долины Фантазий) •Обзорная экскурсия по городу Аванос •Посещение гончарной мастерской •Посещение Долины Монахов •Прибытие в отель •Ужин в отеле ДЕНЬ 2 •Завтрак в отеле (шведский стол) •Панорамная остановка Учгюзель — «Три красавицы» •Посещение скального города Чавушин и церкви святого Иоанна Крестителя •Посещение каменного центра Анатолии •Остановка на обед •Возвращение в Анталью Важная информация:
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
- Наши зоны трансфера: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер из/в отель (в обе стороны)
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный автобус с кондиционером
- Размещение в отеле
- 2 × завтрака (шведский стол, чай и кофе включены)
- 1 × ужин (шведский стол)
- Страхование
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Напитки
- Вход в подземный город (8 €)
- Полёт на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
