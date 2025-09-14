Экскурсия в древний Эфес из Мармариса — это незабываемое путешествие в мир античности.
Вас ждет возможность посетить одно из семи чудес света, прогуляться по улочкам и площадям древнего города, полюбоваться величественным амфитеатром и знаменитой библиотекой Цельса.
Вы сможете прикоснуться к истории в Доме Богородицы, исследовать арки и колонны Храма Артемиды и ощутить атмосферу величия ушедших эпох.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии: Эфес Эфес — музей под открытым небом Древний город Эфес, основанный в X веке до н. э., — это уникальное место, где сохранились архитектурные шедевры античности. Вы сможете увидеть планировку улиц и площадей, храмы, бани, амфитеатр и другие общественные сооружения. Прогуливаясь вдоль колоннад и арок, вы почувствуете атмосферу древнего мира, а увлекательные рассказы гида помогут представить повседневную жизнь греков и римлян. Главные достопримечательности Во время экскурсии вас впечатлят: Храм Артемиды — одно из семи чудес света, Античный амфитеатр — место, где проводились грандиозные представления, Библиотека Цельса — символ знаний и величия Эфеса, Улица Куретов и «дома богачей», Базилика Святого Иоанна — важный христианский памятник. Кульминацией экскурсии станет посещение Дома Богородицы, христианской святыни, где, по преданию, Дева Мария провела свои последние дни. Погружение в историю Эта экскурсия подарит вам не только знания об эпохе античности, но и возможность воочию увидеть величие древних цивилизаций. Вы почувствуете себя частью истории, оказавшись среди руин, которые помнят времена великих империй. Важная информация: После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, возможно организовать дополнительный трансфер за 10$ с человека.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Артемиды
- Античный амфитеатр
- Библиотека Цельса
- Улица Куретов
- Дома богачей
- Базилика Святого Иоанна
- Дом Богородицы
Что включено
- Трансфер в автобусе с кондиционером от/до отеля
- Русскоязычный гид
- Обед
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
- Входной билет в Дом Девы Марии (15 Euro)
- Входной билет древнего города Эфес (40 Euro)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
А
Александр
14 сен 2025
Сама экскурсия не плохая. Но в этом приложении или врут или вообще не в теме какие цены. Нас написали, что вход в Эфес стоит 13 долларов с человека, а по
