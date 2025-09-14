Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в древний Эфес из Мармариса — это незабываемое путешествие в мир античности.



Вас ждет возможность посетить одно из семи чудес света, прогуляться по улочкам и площадям древнего города, полюбоваться величественным амфитеатром и знаменитой библиотекой Цельса.



Вы сможете прикоснуться к истории в Доме Богородицы, исследовать арки и колонны Храма Артемиды и ощутить атмосферу величия ушедших эпох.

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов На чём проводится На автобусе Когда Четверг 10% Скидка на заказ 44 выгода $4.40 $39.60 за человека

Время начала: 05:00

Описание экскурсии Программа экскурсии: Эфес Эфес — музей под открытым небом Древний город Эфес, основанный в X веке до н. э., — это уникальное место, где сохранились архитектурные шедевры античности. Вы сможете увидеть планировку улиц и площадей, храмы, бани, амфитеатр и другие общественные сооружения. Прогуливаясь вдоль колоннад и арок, вы почувствуете атмосферу древнего мира, а увлекательные рассказы гида помогут представить повседневную жизнь греков и римлян. Главные достопримечательности Во время экскурсии вас впечатлят: Храм Артемиды — одно из семи чудес света, Античный амфитеатр — место, где проводились грандиозные представления, Библиотека Цельса — символ знаний и величия Эфеса, Улица Куретов и «дома богачей», Базилика Святого Иоанна — важный христианский памятник. Кульминацией экскурсии станет посещение Дома Богородицы, христианской святыни, где, по преданию, Дева Мария провела свои последние дни. Погружение в историю Эта экскурсия подарит вам не только знания об эпохе античности, но и возможность воочию увидеть величие древних цивилизаций. Вы почувствуете себя частью истории, оказавшись среди руин, которые помнят времена великих империй. Важная информация: После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, возможно организовать дополнительный трансфер за 10$ с человека.

Четверг Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Артемиды

Античный амфитеатр

Библиотека Цельса

Улица Куретов

Дома богачей

Базилика Святого Иоанна

Дом Богородицы Что включено Трансфер в автобусе с кондиционером от/до отеля

Русскоязычный гид

Обед Что не входит в цену Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)

Любые напитки во время экскурсии

Входной билет в Дом Девы Марии (15 Euro)

Входной билет древнего города Эфес (40 Euro) Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Четверг Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.