Выездные экскурсии из Мармариса

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Мармарисе, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
90 за всё до 6 чел.
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
13 часов
1 отзыв
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Из Мармариса - в древний Эфес
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
450 за всё до 2 чел.
Озеро Сальда и Памуккале
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Памуккале из Мармариса
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
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    а также искупались в бассейне Клеопатры, дегустировали турецкие вина и сладости. Спасибо большое за прекрасного экскурсовода и вообще за отличный день!!!

  • A
    Alexandr
    5 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
  • V
    Viktoriaperminova55
    25 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    Превосходная экскурсия, большое спасибо.
  • F
    Freih
    13 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
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    (вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.

  • M
    Mila
    23 сентября 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Добавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
  • Д
    Дарья
    29 августа 2023
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
    Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
  • С
    Сергей
    10 августа 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Прекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
  • А
    Алексей
    10 июня 2023
    Экскурсия в Фетхие из Мармариса
    Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
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    большой автобус! Спрашивается зачем? Долины бабочек не было вообще! Экскурсия длилась 12 часов, а не 10 как в описании! В общем рекомендую съездить!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 35 до 450. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Экскурсии по окрестностям Мармариса и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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