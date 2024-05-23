1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Групповая
10 часов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- AAlexandr5 мая 2024Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
- VViktoriaperminova5525 октября 2023Превосходная экскурсия, большое спасибо.
- FFreih13 октября 2023В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ДДарья29 августа 2023Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
- ААлексей18 августа 2023Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 35 до 450. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Экскурсии по окрестностям Мармариса и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август