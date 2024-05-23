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(вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.