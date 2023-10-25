Экскурсии в древний город Эфес

Найдено 3 экскурсии в категории «Эфес» в Мармарисе, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Эфес из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Путешествие в древний Эфес и дом Девы Марии. Узнайте о величии античных цивилизаций и прикоснитесь к христианским святыням
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
13 июня в 06:30
16 июня в 06:30
56 за человека
Из Мармариса - в древний Эфес
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
450 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Viktoriaperminova55
    25 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    Превосходная экскурсия, большое спасибо.
  • F
    Freih
    13 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
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    (вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Эфес»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Эфес" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
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