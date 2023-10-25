1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Групповая
13 часов
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Путешествие в древний Эфес и дом Девы Марии. Узнайте о величии античных цивилизаций и прикоснитесь к христианским святыням
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
13 июня в 06:30
16 июня в 06:30
€56 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriaperminova5525 октября 2023Превосходная экскурсия, большое спасибо.
- FFreih13 октября 2023В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Эфес»
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Сейчас в Мармарисе в категории "Эфес" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
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