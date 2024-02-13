Научиться управлять парусами, порыбачить в открытом море и нырнуть к затонувшему городу
Искупаетесь в самых живописных бухтах Средиземного моря, с маской и трубкой исследуете гроты и город, ушедший под воду.
Посетите красивейшие острова и пляжи и прогуляетесь по побережью среди древних руин, чей возраст исчисляется столетиями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретимся в Мармарисе, заедем на яхту после 15:00. Сегодня вы пройдёте инструктаж по безопасности и вводное обучение. Познакомимся поближе во время приветственного ужина.
Движемся к бухте Сарсала
Утром двинемся к бухте Сарсала — заливу с кристально чистой водой и галечным пляжем с соснами у самой кромки воды. Путь займёт 6-7 часов. Успеем наловить рыбы и научиться управлять парусами.
В Сарсале искупаемся и подкрепимся в ресторане с великолепной кухней. Желающие могут прогуляться по горной тропе и полюбоваться панорамой бухты.
Остров Терсане: купание в бухтах и осмотр руин
Переместимся к острову Терсане, дорога будет недолгой и займёт 1-1,5 часа. В пункте назначения есть небольшие бухты, идеальные для купания. А на самом острове сохранились заслуживающие внимания руины ликийской эпохи. Вечером поужинаем в семейном ресторане.
Треккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городу
Отправимся к Гемилер (3-4 часа) — острову с древней историей, где сохранились развалины церквей и зданий, построенных с 4 по 6 века. Устроим треккинг по побережью, а затем — снорклинг к затонувшему городу.
Фетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницам
Стартуем в Долину бабочек в районе Фетхие, в пути будем около 1 часа. После купания в бухте поднимемся на вершину мыса, а затем пешком доберёмся до города, треккинг займёт 3-4 часа. Заглянем на рынок, посетим ликийские гробницы, высеченные в скалах. На ужин отправимся в ресторан.
Рыбалка и купание в гротах бухты Экинджик
За 5-6 часов доберёмся до живописной бухты Экинджик, в пути успеем порыбачить. Прибыв к месту назначения, искупаемся в заливе с гротами. Желающие смогут посетить рыбный ресторан.
Возвращение в Мармарис
Сегодня отправимся в обратный путь. По дороге в Мармарис будем делать остановки в красивейших локациях, купаться, ловить рыбу. На завершающем ужине поделимся впечатлениями о путешествии.
Завершающий день
Утром освободим каюты и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: яхтенная стоянка в Мармарисе, точное время - по договорённостиЗавершение: яхтенная стоянка в Мармарисе, 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Компания у нас была веселая, душевная. На яхте чувствовала себя очень комфортно. Посетили много живописных локаций. Спасибо Андрею за его тепло, безопасность и юмор. Очень рекомендую!!!