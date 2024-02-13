На одной волне: яхт-тур по средиземноморскому побережью Турции
Индивидуальный тур в Мармарисе

Научиться управлять парусами, порыбачить в открытом море и нырнуть к затонувшему городу

5
1 отзыв
Проведите незабываемый отпуск, наслаждаясь путешествием на яхте вдоль берегов Турции. Вы попробуете управлять парусами и ловить рыбу.

Искупаетесь в самых живописных бухтах Средиземного моря, с маской и трубкой исследуете гроты и город, ушедший под воду.

Посетите красивейшие острова и пляжи и прогуляетесь по побережью среди древних руин, чей возраст исчисляется столетиями.
На одной волне: яхт-тур по средиземноморскому побережью Турции
На одной волне: яхт-тур по средиземноморскому побережью Турции
На одной волне: яхт-тур по средиземноморскому побережью Турции
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретимся в Мармарисе, заедем на яхту после 15:00. Сегодня вы пройдёте инструктаж по безопасности и вводное обучение. Познакомимся поближе во время приветственного ужина.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Движемся к бухте Сарсала

Утром двинемся к бухте Сарсала — заливу с кристально чистой водой и галечным пляжем с соснами у самой кромки воды. Путь займёт 6-7 часов. Успеем наловить рыбы и научиться управлять парусами.

В Сарсале искупаемся и подкрепимся в ресторане с великолепной кухней. Желающие могут прогуляться по горной тропе и полюбоваться панорамой бухты.

Движемся к бухте СарсалаДвижемся к бухте СарсалаДвижемся к бухте СарсалаДвижемся к бухте Сарсала
3 день

Остров Терсане: купание в бухтах и осмотр руин

Переместимся к острову Терсане, дорога будет недолгой и займёт 1-1,5 часа. В пункте назначения есть небольшие бухты, идеальные для купания. А на самом острове сохранились заслуживающие внимания руины ликийской эпохи. Вечером поужинаем в семейном ресторане.

Остров Терсане: купание в бухтах и осмотр руинОстров Терсане: купание в бухтах и осмотр руинОстров Терсане: купание в бухтах и осмотр руинОстров Терсане: купание в бухтах и осмотр руин
4 день

Треккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городу

Отправимся к Гемилер (3-4 часа) — острову с древней историей, где сохранились развалины церквей и зданий, построенных с 4 по 6 века. Устроим треккинг по побережью, а затем — снорклинг к затонувшему городу.

Треккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городуТреккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городуТреккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городуТреккинг по острову Гемилер и снорклинг к затонувшему городу
5 день

Фетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницам

Стартуем в Долину бабочек в районе Фетхие, в пути будем около 1 часа. После купания в бухте поднимемся на вершину мыса, а затем пешком доберёмся до города, треккинг займёт 3-4 часа. Заглянем на рынок, посетим ликийские гробницы, высеченные в скалах. На ужин отправимся в ресторан.

Фетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницамФетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницамФетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницамФетхие: треккинг, поход на рынок и к ликийским гробницам
6 день

Рыбалка и купание в гротах бухты Экинджик

За 5-6 часов доберёмся до живописной бухты Экинджик, в пути успеем порыбачить. Прибыв к месту назначения, искупаемся в заливе с гротами. Желающие смогут посетить рыбный ресторан.

Рыбалка и купание в гротах бухты ЭкинджикРыбалка и купание в гротах бухты ЭкинджикРыбалка и купание в гротах бухты ЭкинджикРыбалка и купание в гротах бухты Экинджик
7 день

Возвращение в Мармарис

Сегодня отправимся в обратный путь. По дороге в Мармарис будем делать остановки в красивейших локациях, купаться, ловить рыбу. На завершающем ужине поделимся впечатлениями о путешествии.

Возвращение в МармарисВозвращение в МармарисВозвращение в МармарисВозвращение в Мармарис
8 день

Завершающий день

Утром освободим каюты и попрощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: яхтенная стоянка в Мармарисе, точное время - по договорённости
Завершение: яхтенная стоянка в Мармарисе, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
13 фев 2024
Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.
Компания у нас была веселая, душевная. На яхте чувствовала себя очень комфортно. Посетили много живописных локаций. Спасибо Андрею за его тепло, безопасность и юмор. Очень рекомендую!!!
Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.

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