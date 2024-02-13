Утром двинемся к бухте Сарсала — заливу с кристально чистой водой и галечным пляжем с соснами у самой кромки воды. Путь займёт 6-7 часов. Успеем наловить рыбы и научиться управлять парусами.

В Сарсале искупаемся и подкрепимся в ресторане с великолепной кухней. Желающие могут прогуляться по горной тропе и полюбоваться панорамой бухты.