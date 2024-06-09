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5 часов
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
«Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
«Инструктаж Прогулка на лошадях в Мармарисе начинается с подробного инструктажа»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
«Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух
Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Животные»
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