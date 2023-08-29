1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хаммам в Мармарисе: Пилинг, мыльный и масляный массаж, сауна и джакузи
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса! Вас ждут пилинг рукавицей кесе, мыльный и масляный массажи, сауна и джакузи. Отдохните душой и телом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 августа 2023Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
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