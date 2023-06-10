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5 часов
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
«Красота утопающих в зелени берегов и высоких гор, бескрайнего синего моря и скрытых от посторонних глаз лагун никого не оставит равнодушным, поэтому рыбалку в Мармарисе смело можно считать терапией, избавляющей от стресса и напряжения»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
«Программа экскурсии Каньон Саклыкент Прибыв в самый длинный по протяженности каньон Турции Саклыкент, Вы будете поражены свежестью горного воздуха, прохладой бурной реки и девственностью природы»
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
«Польза и преимущества сафари на лошадях в Мармарисе очевидны — этот тур не только оздоровляет и заряжает бодростью и энергией, но и является увлекательным путешествием в исторические места и на лоно первозданной природы»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
«Смельчаки смогут подняться на скалы и прыгнуть в освежающий водоем, а любители спокойствия — погулять по тропинкам и насладиться окружающей природой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
«Это уникальное творение природы, которое вошло в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
«Он славится не только кристально чистым морем и живописными пейзажами, но и уникальным "жемчужным" песком»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
«Комфортабельная яхта повезет вас вдоль живописной турецкой Ривьеры к Эгейским островам, которых насчитывает около 483»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
«Эта экскурсия позволит вам стать свидетелем уникального природного явления – слияния двух морей»
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов
«Далее вам предстоит преодолеть извилистые тропы, водную гладь и горный серпантин верхом на экстремальном транспортном средстве»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$46 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
«С яхты вам откроется невероятно прекрасный и живописный вид на природные пейзажи Турции»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
«Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Природа и пейзажи»
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