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Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
«Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$30 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
«Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 33. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Мармарисе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024