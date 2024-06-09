Найдено 5 экскурсий в категории « Рыбалка » в Мармарисе, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Мини-группа 5 часов Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками Начало: Ваш отель «Преимущества морской рыбалки Морская рыбалка в Мармарисе придется по душе и профессионалам и новичкам, ведь на лодке имеются всевозможные удочки и снасти, а опытные рыболовы помогут и научат, как в этом многообразии разобраться» Расписание: Каждый день $ 30 за человека 🛥 На яхте Групповая 4 часа Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления «Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам» Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30 $ 33 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Рыбалка»

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Хотите поехать половить рыбу в Мармарисе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024