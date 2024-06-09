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Групповая
8 часов
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Начало: Ваш отель
«Сноркелинг и купание в море У Вас будет возможность не только насладиться живописными видами и свежим бризом, но и искупаться в кристально чистых водах, попрыгать с борта яхты и позагорать на безлюдных песчаных пляжах»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
«Прекрасное путешествие на яхте максимально разнообразит программу вашего отдыха»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
«Комфортабельная яхта повезет вас вдоль живописной турецкой Ривьеры к Эгейским островам, которых насчитывает около 483»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
«На яхте персонал немного говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
«Персонал на яхте немного говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
«Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Мармариса»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
«Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "На яхте" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 26 до 39. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Мармарисе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август