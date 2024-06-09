Найдено 8 экскурсий в категории « На яхте » в Мармарисе, цены от $26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Мармарисе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август