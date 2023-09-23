1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
«К тому же яхта оснащена специальным гидролокационным оборудованием, сканирующим морское дно, поэтому позволяет безошибочно определить рыбные места и заполучить долгожданный трофей»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$30 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
«Программа тура Морской тур на пиратской яхте в Мармарисе занимает весь день, Вы сможете наслаждаться легким морским бризом и ласковым солнцем, попрыгать с яхты, исследовать затерянные в прибрежных линиях пещеры»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Начало: Ваш отель
«Программа морской прогулки: Поселение Турунч Начинается морской тур «Слияние двух морей» с посещения небольшого поселения Турунч, где в окружении хвойных лесов и апельсиновых рощ расположилась живописная бухта»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$175 за человека
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
«Цель этой морской прогулки – остров Клеопатры – исторически известный курорт»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
«Эта морская прогулка останется в вашей памяти надолго»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
«На яхте персонал немного говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
«Персонал на яхте немного говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
«Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Мармариса»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
«Морская рыбалка с борта комфортабельной яхты понравится как новичкам в рыболовном деле, так и заядлым рыбакам»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
- иирина28 мая 2023Остров Клеопатры из МармарисаКто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 26 до 175. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Водные экскурсии в Мармарисе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024