Из Мармариса и Ичмилера ежедневно. Из Турунча по вторникам. Из Marmaris Resort & SPA во вторник и четверг. Из Nimara Beach и Club Adakoy в субботу.



Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за взрослого, дети 6-12 лет 3,5$.



Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.



Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.



Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!