Из Мармариса и Ичмилера ежедневно. Из Турунча по вторникам. Из Marmaris Resort & SPA во вторник и четверг. Из Nimara Beach и Club Adakoy в субботу.
Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за взрослого, дети 6-12 лет 3,5$.
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за взрослого, дети 6-12 лет 3,5$.
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Как насчет того, чтобы разнообразить программу своего отдыха увлекательной конной прогулкой вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные и умнейшие животные – залог хорошего настроения и позитивных эмоций. Свежий горный воздух, великолепные панорамные виды и обворожительные пейзажи покорят ваше сердце.
Программа
- Трансфер из отелей с 09:30.
- Приезд на лошадиную ферму.
- Инструктаж.
- Прогулка на лошадях 1.5-2 часа, по лесу, реке,так же будет привал в деревне.
- Возвращение в отели с 13:30.
- Возвращение в отели с 13:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктор
- Что не входит
- Напитки
- Мороженое - Корм для лошадей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Конные прогулки
Животные
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