Прогулка на лошадях в Мармарисе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Из Мармариса и Ичмилера ежедневно. Из Турунча по вторникам. Из Marmaris Resort & SPA во вторник и четверг. Из Nimara Beach и Club Adakoy в субботу.

Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за взрослого, дети 6-12 лет 3,5$.

Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Прогулка на лошадях в Мармарисе
Прогулка на лошадях в Мармарисе
Прогулка на лошадях в Мармарисе
Прогулка на лошадях в Мармарисе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Как насчет того, чтобы разнообразить программу своего отдыха увлекательной конной прогулкой вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные и умнейшие животные – залог хорошего настроения и позитивных эмоций. Свежий горный воздух, великолепные панорамные виды и обворожительные пейзажи покорят ваше сердце.

Программа

  • Трансфер из отелей с 09:30.
  • Приезд на лошадиную ферму.
  • Инструктаж.
  • Прогулка на лошадях 1.5-2 часа, по лесу, реке,так же будет привал в деревне.
  • Возвращение в отели с 13:30.

- Возвращение в отели с 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктор
Что не входит
  • Напитки
  • Мороженое - Корм для лошадей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Конные прогулки
Животные

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