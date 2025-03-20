Найдено 3 экскурсии в категории « Конные прогулки » в Мармарисе, цены от $32. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Конные прогулки 2 часа Групповая Сафари на лошадях в Мармарисе Погрузитесь в атмосферу Турции на конной прогулке. Узнайте о лошадях, полюбуйтесь природой и историей, ощутите гармонию с животными Начало: Ваш отель «Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными» $32 за человека На автобусе Конные прогулки 1 час Групповая Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты Начало: Ваш отель «Инструктаж Прогулка на лошадях в Мармарисе начинается с подробного инструктажа» Расписание: Каждый день $32 за человека Конные прогулки 2 часа Групповая Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции «Как насчет того, чтобы разнообразить программу своего отдыха увлекательной конной прогулкой вдоль живописного побережья Мармариса» Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00 $39 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Конные прогулки»

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Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Мармарисе. Максимально сближение с природой Мармариса, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025