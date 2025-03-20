Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу Турции на конной прогулке. Узнайте о лошадях, полюбуйтесь природой и историей, ощутите гармонию с животными
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$32 за человека
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
«Инструктаж Прогулка на лошадях в Мармарисе начинается с подробного инструктажа»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$32 за человека
Групповая
Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух
Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции
«Как насчет того, чтобы разнообразить программу своего отдыха увлекательной конной прогулкой вдоль живописного побережья Мармариса»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в марте 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 39.
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Мармарисе. Максимально сближение с природой Мармариса, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025