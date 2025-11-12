В этом захватывающем приключении вас ждет спуск по реке Даламан длиной около 7 км.
Во время нашего рафтинг-тура вы можете полностью расслабиться — мы обеспечим вас всем необходимым оборудованием и гарантируем безопасность.
Вам останется лишь наслаждаться впечатляющими пейзажами и испытать свои силы, стараясь удержаться на волнах стремительной реки.
Описание водной прогулкиЧто вас ждет? Рафтинг по горной реке Ваше приключение начнется с поездки к реке Даламан. На спортивной базе вы пройдете инструктаж и узнаете правила техники безопасности. После подготовки и надевания защитного снаряжения вас ожидает трехчасовой сплав по бурной реке. Преодолеть предстоит 12 километров, включая участки разного уровня сложности, что добавит азарта и эмоций. Остановка для отдыха На середине маршрута вас ждет отдых. Те, кто не боится холодной воды, смогут освежиться в прохладной реке. Любители природы оценят прогулку по сосновому лесу или расслабятся под солнечными лучами на живописном берегу. Панорамы гор и каньонов Вторая часть маршрута будет менее сложной, но не менее впечатляющей. Овладев основами рафтинга, вы сможете наслаждаться красотой окружающих пейзажей — величественных гор, каньонов, отвесных скал и зелени на их склонах. Национальная кухня После насыщенного сплава на уютной террасе ресторана с видом на реку и горы вы сможете попробовать блюда местной кухни, восстановить силы и поделиться впечатлениями с другими участниками. Рафтинг в Мармарисе станет ярким событием вашего отпуска, которое вы будете вспоминать с улыбкой! Полезная информация: Время отправления из отеля уточняйте заранее. Длинные волосы рекомендуется собрать. Украшения лучше оставить дома. Участие в туре доступно для лиц старше 17 лет. После бронирования: Пожалуйста, сообщите нам ваш отель или местоположение. Дополнительно: Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, трансфер возможен за дополнительную плату — $10 с человека.
Ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
