Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом захватывающем приключении вас ждет спуск по реке Даламан длиной около 7 км.



Во время нашего рафтинг-тура вы можете полностью расслабиться — мы обеспечим вас всем необходимым оборудованием и гарантируем безопасность.



Вам останется лишь наслаждаться впечатляющими пейзажами и испытать свои силы, стараясь удержаться на волнах стремительной реки.

Описание водной прогулки Что вас ждет? Рафтинг по горной реке Ваше приключение начнется с поездки к реке Даламан. На спортивной базе вы пройдете инструктаж и узнаете правила техники безопасности. После подготовки и надевания защитного снаряжения вас ожидает трехчасовой сплав по бурной реке. Преодолеть предстоит 12 километров, включая участки разного уровня сложности, что добавит азарта и эмоций. Остановка для отдыха На середине маршрута вас ждет отдых. Те, кто не боится холодной воды, смогут освежиться в прохладной реке. Любители природы оценят прогулку по сосновому лесу или расслабятся под солнечными лучами на живописном берегу. Панорамы гор и каньонов Вторая часть маршрута будет менее сложной, но не менее впечатляющей. Овладев основами рафтинга, вы сможете наслаждаться красотой окружающих пейзажей — величественных гор, каньонов, отвесных скал и зелени на их склонах. Национальная кухня После насыщенного сплава на уютной террасе ресторана с видом на реку и горы вы сможете попробовать блюда местной кухни, восстановить силы и поделиться впечатлениями с другими участниками. Рафтинг в Мармарисе станет ярким событием вашего отпуска, которое вы будете вспоминать с улыбкой! Полезная информация: Время отправления из отеля уточняйте заранее. Длинные волосы рекомендуется собрать. Украшения лучше оставить дома. Участие в туре доступно для лиц старше 17 лет. После бронирования: Пожалуйста, сообщите нам ваш отель или местоположение. Дополнительно: Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, трансфер возможен за дополнительную плату — $10 с человека.

