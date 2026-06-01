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Групповая
Рафтинг в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 июн в 06:00
$184 за человека
Групповая
Рафтинг в Мармарисе
Пройти по бурным порогам, зарядиться адреналином и увидеть другую сторону Турции
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июн в 07:00
€80 за человека
Групповая
Рафтинг в Даламане - из Мармариса
Бурная река, каньоны и день, который запомнится надолго
Начало: От вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 06:30
12 июн в 06:30
14 июн в 06:30
€85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Сплавы и рафтинг»
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