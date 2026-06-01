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1 чел. По популярности Сплавы и рафтинг 7 часов Групповая Рафтинг в Мармарисе Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 06:00 $184 за человека На автобусе Сплавы и рафтинг 12 часов Групповая Рафтинг в Мармарисе Пройти по бурным порогам, зарядиться адреналином и увидеть другую сторону Турции Начало: У входа в отель Расписание: ежедневно в 07:00 €80 за человека На автобусе Сплавы и рафтинг 12 часов Групповая Рафтинг в Даламане - из Мармариса Бурная река, каньоны и день, который запомнится надолго Начало: От вашего отеля Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 06:30 €85 за человека Другие экскурсии Мармариса

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