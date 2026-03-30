Tube. ✅ Программа турецкой бани в Мармарисе Ваше путешествие начинается с точного трансфера из отеля в аутентичный хамам Мармариса. Короткий визит в горячий влажный парной зал мягко разогревает мышцы и раскрывает поры, подготавливая кожу к глубокому очищению и максимизируя пользу последующих процедур. Пилинг Далее мастера проводят традиционный скраб кесе. Перчатка из натуральных волокон нежно удаляет ороговевшие клетки, ускоряет кровообращение и раскрывает свежую, упругую кожу. Вековая методика возвращает гладкость и эластичность без высокотехнологичных аппаратов. Пенный массаж Очищение продолжается фирменным пенным массажем. Оливковое или эвкалиптовое мыло взбивается до воздушной пены и наносится на тело. Медленные, размеренные движения расслабляют мышцы, а натуральные энзимы мыла питают только что обновлённую кожу. Масляный массаж Затем следует 20‑минутный массаж с ароматическими маслами. Тёплые, благоухающие масла и ритмичные движения снимают напряжение, улучшают крово‑ и лимфообращение и устраняют застойные процессы, одновременно расслабляя и оздоравливая организм. Трансфер в отель Ощутив лёгкость и сияние кожи, вы спокойно переодеваетесь. Водитель уже ожидает, чтобы с комфортом доставить вас обратно в отель — финальный штрих программы турецкой бани в Мармарисе. (Данный тур не подходит беременным женщинам и людям с сердечными заболеваниями.) Вопросы и ответы • Кто может посещать турецкую баню? Людям с астмой не рекомендуется проходить процедуры в хамаме. Обычно существует возрастное ограничение: детям до 6 лет посещение противопоказано, а для детей до 12 лет предлагается упрощённая процедура без всех перечисленных этапов. Если у вас есть серьёзные проблемы со здоровьем или вы беременны, обязательно сообщите об этом на ресепшн по прибытии. В остальном турецкая баня — это приятный и полезный опыт для большинства посетителей, и стоит она гораздо дешевле, чем её европейские аналоги.

Никогда ранее не был(а) в турецкой бане — что мне надеть? Рекомендуется надеть купальник под полотенце для хамама (его выдадут при входе) и оставить его на себе: раздеваться полностью не нужно, персонал сохраняет деликатность. При переходе из одной комнаты в другую будьте осторожны — мраморный пол может быть скользким. Сотрудники хамама с радостью помогут вам.

У меня аллергия на некоторые туалетные принадлежности — важно ли это? Если у вас аллергия на средства гигиены, сообщите об этом на ресепшн. Вы сможете предоставить собственное гипоаллергенное мыло, которым будет пользоваться массажист.

Буду ли я один(одна) в турецкой бане? Вряд ли, если только вы не забронируете эксклюзивный хамам. Скорее всего, вы окажетесь с вашей группой или после предыдущей VIP группы. Ароматический масляный массаж, который многие считают лучшим этапом хамама, проводится в отдельной кабинке или комнате — семейной или индивидуальной, по вашему выбору.

Что ещё важно знать? Возьмите с собой наличные для напитков или лёгких закусок в зоне отдыха. После процедуры не стоит сразу принимать душ или ванну — масла продолжают действовать ещё минимум два часа, и вы ощутите разницу, когда в конце концов помоетесь… …. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.