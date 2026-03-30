Шагните в турецкий хамам Мармариса и окунитесь в мир, где время замедляется, а повседневные заботы растворяются.
Окутанные тёплым паром и успокаивающими ароматами, вы пройдёте вековые ритуалы, которые снимают напряжение, расслабляют мышцы и освежают разум.
Когда вы выйдете, ваша кожа станет шелковисто‑гладкой и идеально подготовленной к сияющему, здоровому загару — и вы продолжите отдых, ощущая себя обновлёнными с головы до пят.
Описание экскурсии
Tube. ✅ Программа турецкой бани в Мармарисе Ваше путешествие начинается с точного трансфера из отеля в аутентичный хамам Мармариса. Короткий визит в горячий влажный парной зал мягко разогревает мышцы и раскрывает поры, подготавливая кожу к глубокому очищению и максимизируя пользу последующих процедур. Пилинг Далее мастера проводят традиционный скраб кесе. Перчатка из натуральных волокон нежно удаляет ороговевшие клетки, ускоряет кровообращение и раскрывает свежую, упругую кожу. Вековая методика возвращает гладкость и эластичность без высокотехнологичных аппаратов. Пенный массаж Очищение продолжается фирменным пенным массажем. Оливковое или эвкалиптовое мыло взбивается до воздушной пены и наносится на тело. Медленные, размеренные движения расслабляют мышцы, а натуральные энзимы мыла питают только что обновлённую кожу. Масляный массаж Затем следует 20‑минутный массаж с ароматическими маслами. Тёплые, благоухающие масла и ритмичные движения снимают напряжение, улучшают крово‑ и лимфообращение и устраняют застойные процессы, одновременно расслабляя и оздоравливая организм. Трансфер в отель Ощутив лёгкость и сияние кожи, вы спокойно переодеваетесь. Водитель уже ожидает, чтобы с комфортом доставить вас обратно в отель — финальный штрих программы турецкой бани в Мармарисе. (Данный тур не подходит беременным женщинам и людям с сердечными заболеваниями.) Вопросы и ответы • Кто может посещать турецкую баню? Людям с астмой не рекомендуется проходить процедуры в хамаме. Обычно существует возрастное ограничение: детям до 6 лет посещение противопоказано, а для детей до 12 лет предлагается упрощённая процедура без всех перечисленных этапов. Если у вас есть серьёзные проблемы со здоровьем или вы беременны, обязательно сообщите об этом на ресепшн по прибытии. В остальном турецкая баня — это приятный и полезный опыт для большинства посетителей, и стоит она гораздо дешевле, чем её европейские аналоги.
- Никогда ранее не был(а) в турецкой бане — что мне надеть? Рекомендуется надеть купальник под полотенце для хамама (его выдадут при входе) и оставить его на себе: раздеваться полностью не нужно, персонал сохраняет деликатность. При переходе из одной комнаты в другую будьте осторожны — мраморный пол может быть скользким. Сотрудники хамама с радостью помогут вам.
- У меня аллергия на некоторые туалетные принадлежности — важно ли это? Если у вас аллергия на средства гигиены, сообщите об этом на ресепшн. Вы сможете предоставить собственное гипоаллергенное мыло, которым будет пользоваться массажист.
- Буду ли я один(одна) в турецкой бане? Вряд ли, если только вы не забронируете эксклюзивный хамам. Скорее всего, вы окажетесь с вашей группой или после предыдущей VIP группы. Ароматический масляный массаж, который многие считают лучшим этапом хамама, проводится в отдельной кабинке или комнате — семейной или индивидуальной, по вашему выбору.
Что ещё важно знать? Возьмите с собой наличные для напитков или лёгких закусок в зоне отдыха. После процедуры не стоит сразу принимать душ или ванну — масла продолжают действовать ещё минимум два часа, и вы ощутите разницу, когда в конце концов помоетесь… …. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Сауна
- Пилинг
- Пенный массаж
- Масляный массаж
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
- Личные траты
Ваш отель
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Наличными USD, EUR, TRY, GBP
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Похожие экскурсии на «Турецкая баня в Мармарисе»
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Завтра в 08:30
1 апр в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 18:00
1 апр в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Групповая
Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
Воспарить над белоснежными террасами и отдохнуть в целебных ваннах Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:30
2 апр в 01:30
5 апр в 01:30
€158 за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
2 апр в 10:00
€36
€40 за человека