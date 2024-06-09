1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
«Развлечения Кроме экстремальных аттракционов можно попрыгать на искусственных волнах и прокатиться по длинным спускам и крутым виражам на надувных кругах, попрактиковаться в рафтинге и устроить соревнования на горке «Мультислайд»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
«Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Билеты
1 час
Посещение дельфинария в Мармарисе: незабываемые впечатления для всей семьи
Посетите Дельфинарий в Мармарисе и насладитесь шоу с дельфинами. Это уникальная возможность для всей семьи увидеть невероятные трюки морских млекопитающих
Расписание: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30
$33 за билет
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