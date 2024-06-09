Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Мармарисе, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 6 часов Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов Начало: Вваш отель «Развлечения Кроме экстремальных аттракционов можно попрыгать на искусственных волнах и прокатиться по длинным спускам и крутым виражам на надувных кругах, попрактиковаться в рафтинге и устроить соревнования на горке «Мультислайд»» Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 20 за человека Групповая 6 часов Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано «Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно» Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 29 за человека Билеты 1 час Посещение дельфинария в Мармарисе: незабываемые впечатления для всей семьи Посетите Дельфинарий в Мармарисе и насладитесь шоу с дельфинами. Это уникальная возможность для всей семьи увидеть невероятные трюки морских млекопитающих Расписание: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30 $ 33 за билет Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Развлечения»

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