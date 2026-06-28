Аквапарк Атлантис Пляж Несомненным достоинством аквапарка является наличие собственного пляжа и огромная территория, на которой расположились бассейны и удобные шезлонги, горки разного уровня сложности, скоростные спуски и спиралевидные тоннели. Развлечения Кроме экстремальных аттракционов можно попрыгать на искусственных волнах и прокатиться по длинным спускам и крутым виражам на надувных кругах, попрактиковаться в рафтинге и устроить соревнования на горке «Мультислайд». Территория Территория аквапарка оборудована душевыми и камерами хранения, имеются зоны для отдыха с барами и ресторанами, сувенирными лавками и магазинчиками. Для малышей Для самых маленьких посетителей построена отдельная детская зона с горками в виде сказочных персонажей, горка-осьминог, закрытые тоннели с несложными спусками, также гордостью аквапарка является детская анимация, которая не даст заскучать малышам любого возраста. Рекомендуем с собой взять:

купальник • камеру • фотоаппарат • защиту от солнца (очки, головной убор, солнцезащитный крем) • деньги После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Трансфер не включен в стоимость экскурсии.