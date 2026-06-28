Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе любой день превратит в яркий праздник, подарит восторг от экстремальных горок и разнообразных аттракционов.
Отправляясь в водный развлекательный центр в Мармарисе, Вы получите огромное удовольствие и устроите незабываемый день своим близким.
Отправляясь в водный развлекательный центр в Мармарисе, Вы получите огромное удовольствие и устроите незабываемый день своим близким.
Описание экскурсии
Аквапарк Атлантис Пляж Несомненным достоинством аквапарка является наличие собственного пляжа и огромная территория, на которой расположились бассейны и удобные шезлонги, горки разного уровня сложности, скоростные спуски и спиралевидные тоннели. Развлечения Кроме экстремальных аттракционов можно попрыгать на искусственных волнах и прокатиться по длинным спускам и крутым виражам на надувных кругах, попрактиковаться в рафтинге и устроить соревнования на горке «Мультислайд». Территория Территория аквапарка оборудована душевыми и камерами хранения, имеются зоны для отдыха с барами и ресторанами, сувенирными лавками и магазинчиками. Для малышей Для самых маленьких посетителей построена отдельная детская зона с горками в виде сказочных персонажей, горка-осьминог, закрытые тоннели с несложными спусками, также гордостью аквапарка является детская анимация, которая не даст заскучать малышам любого возраста. Рекомендуем с собой взять:
купальник • камеру • фотоаппарат • защиту от солнца (очки, головной убор, солнцезащитный крем) • деньги После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Трансфер не включен в стоимость экскурсии.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Шезлонги на пляже
- Вход на все горки
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки, еда
- Дополнительные услуги
- Трансфер
Место начала и завершения?
Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Мармарис, махалле Сителер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все прошло прекрасно. Все оформила, написала по номеру, указана в бронировании на вотсап, быстро все подтвердили, предоставили информацию. В назначенное время приехал трансфер до аквапарка, котороый уже входит в стоимость. Сам аквапарк понравился, компактный и много горок для разных возрастов. И цена намного приятнее, чем покупать на входе в аквапарк. Рекомендую 👍
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A
Все замечательно! После заказа со мной почти сразу связались из турфирмы, ответили на все вопросы. Быстро и четко! Рекомендую!!
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I
Чёткая организация и трансфер. Конкурентная цена по сравнению с уличным турфирмами и кассой аквапарка. Сам аквапарк на 5+! Обязательно к посещению в Мармарисе! Рекомендую и благодарю!
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И
Чёткая организация и трансфер. Конкурентная цена по сравнению с уличным турфирмами и кассой аквапарка. Сам аквапарк на 5+! Обязательно к посещению в Мармарисе! Рекомендую и благодарю!
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