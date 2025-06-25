Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
€215 за человека
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
€114 за человека
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Всего 1 отзыв в Олюденизе в категории "Активный отдых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Активный отдых»
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