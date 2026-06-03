Фотопрогулка
до 10 чел.
Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие
С видами на Голубую лагуну, побережье и горы
Начало: В нашем офисе
«На каждой из этих локаций есть несколько визуально разных спотов (виды на Голубую лагуну, горы, чистейшие пляжи Олюдениза и Фетхие), поэтому съёмка получается разнообразной»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
«Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
€215 за человека
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
«Подъём на гору Бабадаг — затем отправитесь к одной из самых известных стартовых площадок для парапланеризма в мире»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на следующий день фото и видео с прогулки ❤️ Рекомендуем
+2
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Это было великолепно❤️
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Всего 2 отзыва в Олюденизе в категории "Горы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Горы»
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