Семейные развлекательные экскурсии Олюдениза

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Олюденизе, цены от €103, скидки до 40%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дайвинг в Олюденизе
7 часов
-
10%
Водная прогулка
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€103€114 за человека
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
На машине
1 час
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за человека
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Пешая
2 часа
-
40%
Фотопрогулка
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€108€180 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Можно с детьми»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дайвинг в Олюденизе
  2. Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
  3. Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Сколько стоит экскурсия по Олюденизу в апреле 2025
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