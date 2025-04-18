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10%
Водная прогулка
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€103
€114 за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за человека
-
40%
Фотопрогулка
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€108
€180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «На выходные»
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