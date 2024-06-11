Представьте себе экскурсию, где каждый шаг открывает новую страницу истории.В Аланье, где прошлое встречается с настоящим, вы окунётесь в мир античной Памфилии, исследуете летнюю резиденцию султанов и узнаете, как жили

средневековые пираты. Начните своё приключение с прогулки по величественной крепости, где каждый камень хранит тайны прошлого. Откройте для себя удивительные традиции ислама, посетив старинную мечеть 13 века, и познакомьтесь с местным бытом в доме культуры. Взгляните на город и знаменитый пляж Клеопатры с высоты холма, захватывающие виды на которые навсегда останутся в вашей памяти. Продолжите своё путешествие в целебную пещеру Дамлаташ, где вас ждут впечатляющие сталактиты и сталагмиты. Завершите свой маршрут у Красной башни, символа Аланьи, и насладитесь панорамными видами с её вершины. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Mercedes Vito, а в стоимость включены трансфер из Сиде и обратно, а также входные билеты в Красную башню. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Аланьи, забронируйте своё место уже сегодня

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по крепости

Приготовьтесь к экскурсу в историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. За интересными рассказами путь к вершине холма пройдёт незаметно:

Я расскажу о красивых традициях ислама на примере старинной мечети 13 века

Вы увидите дом культуры и познакомитесь с местным бытом

С высокого холма полюбуетесь видами на город и пляж Клеопатры

Целебная пещера Дамлаташ

Пещера была обнаружена в 1948 году. Мы зайдём внутрь и впечатлимся сталактитами и сталагмитами. Вы увезёте отсюда прекрасные фото и яркие воспоминания.

Красная башня

И вот перед вам ещё одна визитная карточка Аланьи! Это оборонительное сооружение отличается необычной формой в виде восьмиугольника. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня работает как музей, а с 5 этажа открываются виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.

Организационные детали