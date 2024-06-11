Представьте себе экскурсию, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
В Аланье, где прошлое встречается с настоящим, вы окунётесь в мир античной Памфилии, исследуете летнюю резиденцию султанов и узнаете, как жили
В Аланье, где прошлое встречается с настоящим, вы окунётесь в мир античной Памфилии, исследуете летнюю резиденцию султанов и узнаете, как жили
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по крепости
Приготовьтесь к экскурсу в историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. За интересными рассказами путь к вершине холма пройдёт незаметно:
- Я расскажу о красивых традициях ислама на примере старинной мечети 13 века
- Вы увидите дом культуры и познакомитесь с местным бытом
- С высокого холма полюбуетесь видами на город и пляж Клеопатры
Целебная пещера Дамлаташ
Пещера была обнаружена в 1948 году. Мы зайдём внутрь и впечатлимся сталактитами и сталагмитами. Вы увезёте отсюда прекрасные фото и яркие воспоминания.
Красная башня
И вот перед вам ещё одна визитная карточка Аланьи! Это оборонительное сооружение отличается необычной формой в виде восьмиугольника. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня работает как музей, а с 5 этажа открываются виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Mercedes Vito
- В стоимость входит трансфер из Сиде и обратно, а также входные билеты в Красную башню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — ваш гид в Сиде
Merhaba! Я Мустафа, родился в Анталье и живу в Сиде. Я русскоязычный лицензированный гид с университетским дипломом Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. В этой сфере уже более 15 лет. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и опытом и готов помочь «путешествовать тем, кто учится» (как говорил Марк Твен).Задать вопрос
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