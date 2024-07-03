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с сувениркой, в которые так любят завозить туроператоры, это огромный плюс. Сам каньон невероятно красивый, бирюзовая водичка в окружении гор, ветерочек, прохлада, а за бортом 36 градусов)) фотографии не передают этой красоты. На яхте был русскоговорящий гид, можно было обратиться с любым вопросом. В перерывах были организованы рыбалка и купание, а также вкусный обед. Шутка с Титаником от капитана корабля, как писали в комментариях, и правда была забавной😃 Единственное, что нас очень расстроило - это обратный развоз гостей. Нас забирали с утра из отеля самыми последними и было бы логично вернуться первыми. Но мы дали такой большой крюк, получилась прям обзорная экскурсия по Сиде. Самые последние мы вышли из автобуса, хотя мы были ближе всего к каньону. Обратная дорога получилась утомительной и заняла почти в два раза больше времени, кондиционер в машине, конечно, работал, но до задних сидений он не дотягивает, было душно, поэтому дорогу тяжело было переносить. Через пару дней на эту же экскурсию ездили наши друзья. Их последними забрали, первыми привезли. Ну и на остальных экскурсиях, где мы были, всегда придерживались такой логики.