1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00, во вторник, четверг и воскресенье в 11:00
Завтра в 06:00
7 июля в 11:00
€60 за человека
скидка
23%
Мини-группа
2 часа
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€36 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
23€21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида3 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто. Спасибо! В восторге! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААнастасия3 июля 2024Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места, не останавливались на рынках
- ААлексей2 июля 2024В пределах ожиданий, никаких неожиданных проблем. Трансфер в микроавтобусе, приехал вовремя. Водитель знает пару слов по английски. Сел спереди - повезло, сзади душно, но ехать недолго. Вся программа выполнена, отличная прогулка на корабле по водохранилищу. Хороший обед.
- ББиньямин29 июня 2024Гид был очень доброжелателен и даже забрал нас из отеля на своей машине, хотя это не было включено. Также у него был запас воды для нас на все время экскурсии. Очень ответственный человек, рекомендую всем.
- ГГалина27 июня 2024Отличная экскурсия, приятные виды, хороший катер и обслуживание на нем. И даже простой обед в панорамном ресторане был вкусным (я
- TTatiana22 июня 2024Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6 и 11. Попросили Нури
- ЕЕлена22 июня 2024Понравилась эта экскурсия тем, что позволяет увидеть много интересных мест за один день. На радость нам 18 июня была комфортная погода
- РРоман19 июня 2024Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
- ААнтон11 июня 2024Отличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку грин каньона, покатались на катере, искупались в реке Манавгат, сходили в зоопарк(за доп плату 3$), посмотрели на водопад Манавгат(за доп плату 1$). Рекомендую!
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На выходные»
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