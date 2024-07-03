Экскурсии выходного дня в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Сиде, цены от €21, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
35 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
3330 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
2 отзыва
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00, во вторник, четверг и воскресенье в 11:00
Завтра в 06:00
7 июля в 11:00
60 за человека
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
23%
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4736 за человека
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
12 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
2321 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    3 июля 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто. Спасибо! В восторге! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    Очень понравилась экскурсия. Нури интересно рассказывал, отвечал на все вопросы развернуто
  • А
    Анастасия
    3 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места, не останавливались на рынках
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    с сувениркой, в которые так любят завозить туроператоры, это огромный плюс. Сам каньон невероятно красивый, бирюзовая водичка в окружении гор, ветерочек, прохлада, а за бортом 36 градусов)) фотографии не передают этой красоты. На яхте был русскоговорящий гид, можно было обратиться с любым вопросом. В перерывах были организованы рыбалка и купание, а также вкусный обед. Шутка с Титаником от капитана корабля, как писали в комментариях, и правда была забавной😃 Единственное, что нас очень расстроило - это обратный развоз гостей. Нас забирали с утра из отеля самыми последними и было бы логично вернуться первыми. Но мы дали такой большой крюк, получилась прям обзорная экскурсия по Сиде. Самые последние мы вышли из автобуса, хотя мы были ближе всего к каньону. Обратная дорога получилась утомительной и заняла почти в два раза больше времени, кондиционер в машине, конечно, работал, но до задних сидений он не дотягивает, было душно, поэтому дорогу тяжело было переносить. Через пару дней на эту же экскурсию ездили наши друзья. Их последними забрали, первыми привезли. Ну и на остальных экскурсиях, где мы были, всегда придерживались такой логики.

    Хочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до местаХочу сказать большое спасибо за экскурсию. Начну с того, что мы очень быстро доехали до места
  • А
    Алексей
    2 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    В пределах ожиданий, никаких неожиданных проблем. Трансфер в микроавтобусе, приехал вовремя. Водитель знает пару слов по английски. Сел спереди - повезло, сзади душно, но ехать недолго. Вся программа выполнена, отличная прогулка на корабле по водохранилищу. Хороший обед.
  • Б
    Биньямин
    29 июня 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Гид был очень доброжелателен и даже забрал нас из отеля на своей машине, хотя это не было включено. Также у него был запас воды для нас на все время экскурсии. Очень ответственный человек, рекомендую всем.
  • Г
    Галина
    27 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Отличная экскурсия, приятные виды, хороший катер и обслуживание на нем. И даже простой обед в панорамном ресторане был вкусным (я
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    брала Форель, она была супер!). Нам все понравилось и по окончании экскурсии мы даже не устали. Единственное, что хотелось бы улучшить - это транзит, вернее, информацию на нем - водителю нужно направлять группу, говорить, куда идти, на какой катер. Мы все с нашего автобуса сели первоначально не на свой катер; пришлось пересаживаться.

  • T
    Tatiana
    22 июня 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6 и 11. Попросили Нури
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    составить немного сокращённый маршрут с учётом маленьких путешественников. В итоге всё остались довольны, несмотря на жаркую погоду, остановки на рассказ делали только в теньке. Прошлись по основным достопримечательностям древнего города, так и уже нового, построенного в 19 веке. Успели сделать фото, но и осталось желание вернуться ещё и побольше задержаться в каких то местечках. Одежду конечно нужно подбирать максимально комфотную и закрытую от солнца. Благодарны Нури за знакомство с древними цивилизациями, впечатлений много от величия памятников, обязательно вернёмся сюда еще!

    Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6Были семьёй на экскурсии по Древнему Сиде с экскурсоводом Нури. С нами было двое детей, 6
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Понравилась эта экскурсия тем, что позволяет увидеть много интересных мест за один день. На радость нам 18 июня была комфортная погода
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    (+32 и облачно), при температуре выше уже будет тяжеловато. Поездка проходит на кабриобусе в смешанной группе. Сначала мы с дочерью были единственными русскими в автобусе, остальные туристы - немцы, поляки, англичане. Но затем сопровождающий гид сообщил, что сейчас мы доедем до мечети, и там нас заберет русскоговорящий гид. Так и вышло, после посещения мечети мы пересели в другой кабриобус, где были русские и турки. Сама поездка очень веселая, в дороге гид включал турецкую музыку, местные подпевали, русские хлопали в ладоши) Ну и куда же без водной битвы. Ближе к концу поездки нас начали обливать из второго кабриобуса водой, сначала из бутылок, потом и вовсе из пожарного шланга. Понравилось такое развлечение не всем, с нами ехали совсем маленькие дети, которые пугались и плакали. Обед был нормальный, хотя выбор небольшой (овощи, макароны и курица). Из достопримечательностей больше всего понравились Зеленый каньон и водопад Манавгат. На мой взгляд, некоторые остановки были лишними. В программе не заявлен зоопарк, вход за доп. плату 3€. На его посещение давалось около 20 мин, мы не пошли. Также ненужная остановка в магазине сладостей.

    Понравилась эта экскурсия тем, что позволяет увидеть много интересных мест за один деньПонравилась эта экскурсия тем, что позволяет увидеть много интересных мест за один деньПонравилась эта экскурсия тем, что позволяет увидеть много интересных мест за один день
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
  • А
    Антон
    11 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Отличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку грин каньона, покатались на катере, искупались в реке Манавгат, сходили в зоопарк(за доп плату 3$), посмотрели на водопад Манавгат(за доп плату 1$). Рекомендую!
    Отличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку гринОтличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку гринОтличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку гринОтличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку гринОтличный тур! Все понравилось! За один день посетили мечеть, апельсиновую ферму, античный город, смотровую площадку грин
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
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    жару больше 40 градусов это почти экстрим. Но было весело) купание в зеленом озере - супер!! Вода бирюзовая, чистейшая! Поразил древний город Селеквия либре. Чудесный сад цитрусовых, вкуснейший апельсиновый и гранатовый сок! Интересные рассказы об Александре Македонском! Водопад Манавгат хоть и небольшой, но очень впечатляет! Смотреть на эту красоту можно бесконечно! А плотина! Смотровая и вид на плотину тоже очень впечатлил! Спасибо! Нам с дочкой очень понравилось! С маленьким детьми по такой погоде будет сложновато.

    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
  2. Турецкие Мальдивы - из Сиде
  3. По древнему Сиде - в мини-группе
  4. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Археологический музей
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2024
Сейчас в Сиде в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 21 до 60 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2024 год на выходные, 53 ⭐ отзыва, цены от €21. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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