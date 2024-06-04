1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638€575 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749€675 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
1 час
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
12 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
скидка
35%
Групповая
18 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Групповая
11 часов
Страна чудес Land of Legends: полный день развлечений всего в 35 км от Сиде
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $95 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483€435 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
77€66 за человека
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ННаталия22 мая 2024Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ККсения14 мая 2024Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Популярные места»
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