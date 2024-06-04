Главные экскурсионные места в Сиде

Найдено 39 экскурсий в категории «Популярные места» в Сиде, цены от €22, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от 120 за всё до 6 чел.
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
4 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388350 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
30 за человека
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
279 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638575 за всё до 6 чел.
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749675 за всё до 6 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
289 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Сиде за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
29 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
34 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
18 часов
6 отзывов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Страна чудес Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
Страна чудес Land of Legends: полный день развлечений всего в 35 км от Сиде
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $95 за человека
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
13 часов
4 отзыва
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
90 за человека
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666600 за всё до 4 чел.
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483435 за всё до 4 чел.
The Land Of Legends из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Из Сиде - в Аланью: путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Старый Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
7766 за человека
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
50 за всё до 10 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
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    замечательные остановки перед самим Сиде. Дети весь день после экскурсии рассказывали нам легенды и исторические факты, которыми с нами поделилась Светлана. Отдельное спасибо за тайные тропы в древнем Сиде с отличными фотографиями! Однозначно рекомендую 👍

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
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    море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)

  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
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    знает о ней очень много, а всю информацию всегда проверяет. Было рассказано много интересных фактов, а четырем детям (от 2,5 до 7 лет) было где полазить - эта часть им особенно понравилась) Но какие же виды открываются под конец😍 мы ездили на экскурсию во второй половине дня и я могу вас уверить, что Сиде на закате прекрасен. Берите с собой пауэр банк, фотографий будет много. Наши телефоны сели за 30 минут до конца экскурсии 😅

    Ездили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный Сиде
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  2. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  5. Античный Сиде и Парк динозавров
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
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