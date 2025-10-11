Мои заказы

Экскурсии в Аланью из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Аланья» в Сиде, цены от €16, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сказочная ночь в The Land of Legends
На автобусе
6 часов
-
20%
Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends
Из Сиде - на парад героев и шоу фонтанов в «турецком Диснейленде»
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
11 окт в 18:30
12 окт в 18:30
€16€20 за человека
Из Сиде - в Аланью: путешествие в прошлое
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
€399 за всё до 6 чел.
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью
4 часа
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью
Полет на параплане в тандеме - это возможность ощутить свободу и адреналин, любуясь видами Аланьи и приземляясь на знаменитом пляже Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€45€50 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Аланья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочная ночь в The Land of Legends
  2. Из Сиде - в Аланью: путешествие в прошлое
  3. Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Античный город
  2. Памуккале
  3. Водопад Манавгат
  4. Самое главное
  5. Амфитеатр
  6. Иераполис
  7. The land of legends
  8. Храм Аполлона
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в октябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Аланья" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 399 со скидкой до 20%.
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Аланья», цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь