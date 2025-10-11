-
20%
Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends
Из Сиде - на парад героев и шоу фонтанов в «турецком Диснейленде»
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
11 окт в 18:30
12 окт в 18:30
€16
€20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
€399 за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью
Полет на параплане в тандеме - это возможность ощутить свободу и адреналин, любуясь видами Аланьи и приземляясь на знаменитом пляже Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€45
€50 за человека
