Экскурсия по древней Ликии: Посетите церковь Святого Николая, древний город Мира с его скальными гробницами и амфитеатром, а также античный город Лимира — уединённое и атмосферное место с театром, усыпальницами и
Описание экскурсии
Погрузитесь в увлекательное путешествие по древней Ликии! Этот тур подарит вам удивительное сочетание истории и природной красоты одного из самых загадочных регионов Турции. Вы посетите:
- Демре — город, где находится знаменитая церковь Святого Николая, прообраза Санта-Клауса;
- Мира — древний ликийский город с величественными скальными гробницами и античным театром;
- Кекова — затонувший город, руины которого можно увидеть во время прогулки на лодке по живописным бирюзовым водам Средиземного моря.
- Ранний выезд из отелей. Начало экскурсии — около 09:00 (в зависимости от региона выезд может начинаться с 03:30).
- Продолжительность: около 18 часов.
- Транспорт: комфортабельный автобус с кондиционером.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая (Демре)
- Историческая церковь, посвящённая святому Николаю Чудотворцу - прообразу Санта-Клауса. Здесь находятся древние фрески и каменный саркофаг, в котором ранее покоились мощи святого до их переноса в итальянский город Бари
- Древний город Мира
- Античный город Ликийского союза, знаменитый своими монументальными скальными гробницами и хорошо сохранившимся римским амфитеатром
- Античный город Лимира
- Малоизвестное, но живописное место с руинами древнего театра и ликийских усыпальниц. У подножия холма бьют ледяные родники, в которых можно освежиться
- Затонувший город Кекова
- Остатки античного поселения, частично ушедшего под воду после землетрясения. Прогулка на лодке позволяет увидеть фундаменты зданий, лестницы и улицы сквозь кристально чистую воду
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Прогулка на лодке по Кекова
- Обед
- Страховка
- Древний город Лимира
- Для пакета Демре + Мира + Кекова: входной билет в древний город Мира
- Для пакета Демре + Мира + Кекова + церковь Святого Николая: +Древний город Мира, +Церковь Святого Николая
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Для эко пакета: входные билеты в Мира и Церковь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 сен 2025
Экскурсия очень интересная, много увидели и затонувший город Кеково, церковь святого Николая Угодника, а самое главное что экскурсовод Юлия очень интересно все рассказывала, много нового, интересного и позновательного узнали, спасибо огромное за данную экскурсию
Н
Наталья
15 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Потрясающий экскурсовод Юлия Якимчук (если не ошибаюсь в фамилии). Забрали из гостиницы в обозначенное время, затем была пересадка в большой автобус. Условия перевозки комфортные, водитель аккуратный. Виды потрясающие. Экскурсовод выше всяких похвал - очень интересный, насыщенный рассказ, ответы на вопросы, рекомендации по местам для фото и осмотру достопримечательностей. Нам экскурсия очень понравилась.
