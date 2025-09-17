Экскурсия очень интересная, много увидели и затонувший город Кеково, церковь святого Николая Угодника, а самое главное что экскурсовод Юлия очень интересно все рассказывала, много нового, интересного и позновательного узнали, спасибо огромное за данную экскурсию

Н Наталья

Экскурсия очень понравилась! Потрясающий экскурсовод Юлия Якимчук (если не ошибаюсь в фамилии). Забрали из гостиницы в обозначенное время, затем была пересадка в большой автобус. Условия перевозки комфортные, водитель аккуратный. Виды потрясающие. Экскурсовод выше всяких похвал - очень интересный, насыщенный рассказ, ответы на вопросы, рекомендации по местам для фото и осмотру достопримечательностей. Нам экскурсия очень понравилась.