Это одна из самых увлекательных экскурсий на Анталийском побережье. Она проведет Вас по Античной Ликии, некогда сильной и процветающей стране.

Стране, которая в 3 веке подарила нам Христианского Святого – Николая Угодника. Вы посетите Античный город 🏙️ Миры, где он служил и был погреблен в мраморном саркофаге. Зайдете в Церковь ⛪, в которой находится этот саркофаг и находились мощи Святого Николая угодника до 11 века, пока не были украдены и вывезены тайком в город 🏙️ Бари (Италия). У вас будет возможность помолится у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника – Епископа Мирликийского (Миры – город 🏙️, Ликия – страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и поросить Николая о помощи.

Также Вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своем роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии – городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности.

Также у подножья гор ⛰️ величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится Греко-Римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.

И «изюминкой на торте» будет прогулка 👣 на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова Вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены Вам покажут множество еще одних захоронений ликийцев – наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове 🏝️ Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.

Экскурсия ⛳ 3 в 1, такая разнообразная, но такая интересная. Окутав историями и рассказами наш экскурсовод проведет Вас тропой античности и оставит незабываемые впечатления от этих мест.