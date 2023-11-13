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помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.