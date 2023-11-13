Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
27 апр в 04:00
29 апр в 04:00
$57 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Погрузитесь в атмосферу древнего Сагалассоса, где уникальные фонтаны и античные достопримечательности создают неповторимую атмосферу
Начало: Отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$400 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Ликийское наследие: Демре, Мира, Кекова
Увлекательное путешествие по Ликии: церковь Святого Николая, скальные гробницы, амфитеатр и лодочная прогулка по Кекова. История и природа в одном туре
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
27 апр в 04:00
30 апр в 04:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
- MMazeika25 сентября 2023+ очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Театр Аспендоса»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Театр Аспендоса" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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