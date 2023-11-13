Театр Аспендоса – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр Аспендоса» в Сиде, цены от $50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
На автобусе
18 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
27 апр в 04:00
29 апр в 04:00
$57 за человека
Фонтаны античного Сагалассоса
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Погрузитесь в атмосферу древнего Сагалассоса, где уникальные фонтаны и античные достопримечательности создают неповторимую атмосферу
Начало: Отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$400 за экскурсию
Ликийское наследие: Демре, Мира, Кекова из Сиде
На автобусе
18 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Ликийское наследие: Демре, Мира, Кекова
Увлекательное путешествие по Ликии: церковь Святого Николая, скальные гробницы, амфитеатр и лодочная прогулка по Кекова. История и природа в одном туре
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
27 апр в 04:00
30 апр в 04:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
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    помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.

  • M
    Mazeika
    25 сентября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    + очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
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    без акцента, очень любит шутить и подкалывать в любой ситуации)) Затрат, обед, ужин все было. Один минус нужно собой брать теплые вещи, т. к в автобусе очень холодно и с утра на местности было прохладно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Театр Аспендоса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  2. Фонтаны античного Сагалассоса
  3. Ликийское наследие: Демре, Мира, Кекова из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Театр Аспендоса" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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