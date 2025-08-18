Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
Сиде предлагает путешествие в прошлое с его античными руинами. Храм Аполлона и амфитеатр впечатляют своим величием. Крепостные стены напоминают о былой мощи города. Водопад Манавгат, с его широкой водной гладью, поражает своей красотой. Мечеть Кулийе удивляет изысканным убранством и архитектурой. Это путешествие станет настоящим открытием для ценителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Увидеть античные руины Сиде
🌊 Полюбоваться водопадом Манавгат
🕌 Посетить крупнейшую мечеть Кулийе
📸 Сделать уникальные фотографии
🚶♂️ Прогуляться по историческим местам
Что можно увидеть
Храм Аполлона
Амфитеатр
Крепостные стены
Водопад Манавгат
Мечеть Кулийе
Описание экскурсии
Древнее наследие Сиде
История Сиде уходит в 7 век до н. э. Мы пройдёмся по главным моментам из его биографии. Вы узнаете о греческом, «пиратском» и римском периодах. Перенесётесь во времена расцвета города как крупного торгового порта. И проследите путь Сиде до его разрушения.
Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест. А также исследуем 6-километровые крепостные стены с шириной до 10 метров — вы представите, каким мощным оборонительным поясом они служили для древнего поселения.
Водопад Манавгат
После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города. Главная особенность природного памятника — это его «габариты»: высота — 2 метра, а ширина — целых 40. Кстати, Манавгат изображён на турецкой банкноте номиналом в 5 лир. Со смотровой площадки вы полюбуетесь зрелищными каскадами и сделаете яркие снимки.
Мечеть Кулийе
В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи. Рассмотрите стены, пол, потолок и поверхности колонн, покрытые мозаикой и росписью с орнаментами и фразами из Корана. Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля в районах Сиде, Чалаклы, Кумкой, Гундогды, Соргун, Титрейенгул и обратно включён в стоимость
Трансфер из районов Кызылагача и Кызылота за доплату — подробности в переписке с гидом
Дополнительные расходы: билеты в некоторые объекты, еда и напитки (по желанию)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1201 туриста
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.
Отзывы и рейтинг
Анна
18 авг 2025
Огромное спасибо гиду Микаилу за интересную экскурсию по Сиде: все было хорошо организовано, комфортно и познавательно. У нас возникли непредвиденные обстоятельства, но с Микаилом все успешно разрешилось 🙏☀️🌊🏛️🚘
И
Иван
16 авг 2025
Отличная экскурсия! Гид Муслим очень понравился! Отлично говорит по-русски, много знает, интересно рассказывает. Маршрут составлен комфортно.