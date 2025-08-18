Сиде предлагает путешествие в прошлое с его античными руинами. Храм Аполлона и амфитеатр впечатляют своим величием. Крепостные стены напоминают о былой мощи города. Водопад Манавгат, с его широкой водной гладью, поражает своей красотой. Мечеть Кулийе удивляет изысканным убранством и архитектурой. Это путешествие станет настоящим открытием для ценителей истории и природы

Описание экскурсии

Древнее наследие Сиде

История Сиде уходит в 7 век до н. э. Мы пройдёмся по главным моментам из его биографии. Вы узнаете о греческом, «пиратском» и римском периодах. Перенесётесь во времена расцвета города как крупного торгового порта. И проследите путь Сиде до его разрушения.

Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест. А также исследуем 6-километровые крепостные стены с шириной до 10 метров — вы представите, каким мощным оборонительным поясом они служили для древнего поселения.

Водопад Манавгат

После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города. Главная особенность природного памятника — это его «габариты»: высота — 2 метра, а ширина — целых 40. Кстати, Манавгат изображён на турецкой банкноте номиналом в 5 лир. Со смотровой площадки вы полюбуетесь зрелищными каскадами и сделаете яркие снимки.

Мечеть Кулийе

В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи. Рассмотрите стены, пол, потолок и поверхности колонн, покрытые мозаикой и росписью с орнаментами и фразами из Корана. Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов.

