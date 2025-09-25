Экскурсия на остров Сулуада из Сиде Погрузитесь в атмосферу природного рая, посетив знаменитый остров Сулуада — «Турецкие Мальдивы». Этот уголок средиземноморской природы поражает своей первозданной красотой, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, где даже сквозь толщу морской глади можно рассмотреть рыбок, плавающих у ваших ног. Ваше путешествие начнется с трансфера из отеля в порт Адрасан. После того как все гости займут свои места на борту, яхта отправится в бескрайнюю морскую синеву. Чудеса природы по пути к острову Сулуада Маршрут пролегает через уникальные природные зоны, где запрещено строительство и загрязнение, чтобы сохранить места обитания редких видов, таких как черепахи Каретта. Если повезет, вы сможете увидеть этих удивительных созданий в их естественной среде! На острове вас ждет захватывающее сочетание белого песка, прозрачной воды и уникальной атмосферы. Обед с видом на море: после активного отдыха вас ждет вкусный обед прямо на борту. Это идеальное время, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующим приключениям. Бухта Аксеки и пещера Любви Следующая остановка — залив Аксеки, где находится знаменитая Пещера Любви. Легенда гласит, что прохладная вода пещеры связана со слезами девушки, разлученной с любимым. Несмотря на грустную историю, это место подарит вам невероятные эмоции — плавание в прохладной воде поможет освежиться и наполниться энергией. Возвращение в порт Адрасан После насыщенного дня мы возвращаемся в порт около 16:00, где вас уже будет ждать автобус для трансфера обратно в отель. Важная информация:

Для вашего комфорта рекомендуем взять: купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитные средства.