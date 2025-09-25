Отправьтесь в путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления! Остров Сулуада, прозванный «Турецкими Мальдивами», поражает своей природной красотой, кристально чистой водой и уютными пляжами.
Описание водной прогулки
Экскурсия на остров Сулуада из Сиде Погрузитесь в атмосферу природного рая, посетив знаменитый остров Сулуада — «Турецкие Мальдивы». Этот уголок средиземноморской природы поражает своей первозданной красотой, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, где даже сквозь толщу морской глади можно рассмотреть рыбок, плавающих у ваших ног. Ваше путешествие начнется с трансфера из отеля в порт Адрасан. После того как все гости займут свои места на борту, яхта отправится в бескрайнюю морскую синеву. Чудеса природы по пути к острову Сулуада Маршрут пролегает через уникальные природные зоны, где запрещено строительство и загрязнение, чтобы сохранить места обитания редких видов, таких как черепахи Каретта. Если повезет, вы сможете увидеть этих удивительных созданий в их естественной среде! На острове вас ждет захватывающее сочетание белого песка, прозрачной воды и уникальной атмосферы. Обед с видом на море: после активного отдыха вас ждет вкусный обед прямо на борту. Это идеальное время, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующим приключениям. Бухта Аксеки и пещера Любви Следующая остановка — залив Аксеки, где находится знаменитая Пещера Любви. Легенда гласит, что прохладная вода пещеры связана со слезами девушки, разлученной с любимым. Несмотря на грустную историю, это место подарит вам невероятные эмоции — плавание в прохладной воде поможет освежиться и наполниться энергией. Возвращение в порт Адрасан После насыщенного дня мы возвращаемся в порт около 16:00, где вас уже будет ждать автобус для трансфера обратно в отель. Важная информация:
Для вашего комфорта рекомендуем взять: купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитные средства.
Понедельник, среда, суббота в 5:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
- Пещера Любви
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте (кроме чая)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 5:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Для вашего комфорта рекомендуем взять: купальные принадлежности
- Полотенце и солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 сен 2025
А
Анастасия
23 авг 2025
Вторую экскурсию выбираем с данным туроператором. Все четко, трансфер подается минута в минута. Впечатлений море. Красивые места, в трех местах останавливаются для купания в сказочном море!
Входит в следующие категории Сиде
