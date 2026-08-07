В облике современного курортного центра всё ещё можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру. На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите, как Сиде получил своё название. А после отправитесь к порогу реки Манавгат, похожему на райский водопад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Отголоски классической античности

Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. Также вы увидите впечатляющую арену амфитеатра 2 века для гладиаторских боёв, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек.

Хроники Сиде

Я расскажу об основании города и смысле его названия. А ещё о том, как часто он переходил из рук в руки. Вы узнаете, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде — порог реки Манавгат. Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными потоками и сделать фотографии на фоне восхитительных пейзажей.

Организационные детали