Античный Сиде: зарождение цивилизации

Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада

5
3 отзыва
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В облике современного курортного центра всё ещё можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру. На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите, как Сиде получил своё название. А после отправитесь к порогу реки Манавгат, похожему на райский водопад.
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Античный Сиде: зарождение цивилизации
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Описание

Что вас ожидает

Отголоски классической античности

Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. Также вы увидите впечатляющую арену амфитеатра 2 века для гладиаторских боёв, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек.

Хроники Сиде

Я расскажу об основании города и смысле его названия. А ещё о том, как часто он переходил из рук в руки. Вы узнаете, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде — порог реки Манавгат. Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными потоками и сделать фотографии на фоне восхитительных пейзажей.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия предполагает перерыв на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Марка и вместимость зависят от количества путешественников.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
26 окт 2023
Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному гиду Светлане! Экскурсия была прекрасно организована. Светлана - настоящий профессионал и очень обаятельная женщина. Она моментально подстроилась под наши запросы и интересы, нам с ней сразу стадо легко и комфортно. Мы получили то, что хотели - индивидуальный подход. Светлана прекрасно разбирается в истории и культуре Турции. А главное - она любит свою работу! Ну и, конечно, античный Сиде грандиозен! Мы много путешествовали, знакомы с памятниками античной культуры Италии и Греции. Сиде ничем не уступает! Самые яркие впечатления!
Н
24 окт 2023
Очень хорошо спланированная экскурсия. Светлана подсказала оптимальное время для поездки, чтобы увидеть город в лучшем свете.
Все остались очень довольны прогулкой и знакомством с Сиде!
Благодарю и рекомендую!:)
София
18 окт 2023
Приятная, неутомительная экскурсия по античному Сиде с заездом на водопады, даже 10-ти летний ребёнок слушал с увлечением. Спасибо нашему гиду, Светлане!

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Водопады
Природа и пейзажи
Водопад Манавгат
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Храм Аполлона
Святые места
Амфитеатр
Монастыри, церкви, храмы

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