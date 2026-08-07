Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада
В облике современного курортного центра всё ещё можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру. На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите, как Сиде получил своё название. А после отправитесь к порогу реки Манавгат, похожему на райский водопад.
Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. Также вы увидите впечатляющую арену амфитеатра 2 века для гладиаторских боёв, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек.
Хроники Сиде
Я расскажу об основании города и смысле его названия. А ещё о том, как часто он переходил из рук в руки. Вы узнаете, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.
Водопад Манавгат
Вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде — порог реки Манавгат. Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными потоками и сделать фотографии на фоне восхитительных пейзажей.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Марка и вместимость зависят от количества путешественников.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
За доплату возможет трансфер из Кизилача, Анталии, Алании и Белека. Подробности можно уточнить в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1387 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антонина
Светлана очень приятная и внимательная экскурсовод. Горит своим делом 🔥 Отвечала на все вопросы, очень понравилось. Спасибо большое ☺️ Ранний выезд стоит того, мы были в Сиде почти одни😄 Трансфер комфортабельный, не маленькая машинка, что тоже очень круто!
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Светлана
Экскурсия замечательная! Все продумано: и забрали из отеля вовремя, как договаривались в 7.15 (сначала думали что очень рано но потом оценили ранний выезд - вся экскурсия прошла без толпы туристов, читать дальшеуменьшить
город только просыпался, и мы не застали зной полученной жары (в г. Сиде жарче чем на побережье). Минивен комфортабельный, предлагалась холодная вода в бутылочках. Светлана очень хороший рассказчик: история, факты, легенды, ответы на все вопросы. Очень интересно преподносится история, интересно было всем и нам взрослым и нашим детям - студентам. Не пожалели что выбрали именно этого экскурсовода. Советуем, кто сейчас выбирает экскурсии по г. Сиде - отличный гид! А Светлане желаем процветания и благодарных путешественников!
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Тюлеева
все прошло отлично! ранее начало экскурсии - отличная идея. Без толп и в относительной прохладе посмотрели основные достопримечательности, сделали замечательные фото. после 11 образовались огромные толпы туристов, а мы спокойно уже все осмотрели. Экскурсия очень познавательная, Светлана отличный рассказчик! очень рекомендую.
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З
Заина
Ездили на экскурсию в конце июня 2026 г. Остались в полном восторге. Светлана-прекрасный гид,слушать ее -одно удовольствие. Столько знаний и все в доступной форме для понимания. Совсем не пожалели,что заказали экскурсию у нее. Кладезь знаний! На все наши вопросы были ответы. Буду советовать своим знакомым.
+2
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А
Антон
Отдыхали в Турции в конце июля 2026г. Выбрали Светлану исходя из цены и отзывов. Нам как любителям истории и интересных фактов + лайфхаков. Очень понравилось. Мы всегда в первые дни читать дальшеуменьшить
берём гида (кстати забронировали будучи ещё дома) и с помощью гида и его знаний, черпаем и впитываем информацию про общий калорит местности, и узнаем куда и главное за сколько можно сходить/съездить. И на протяжении всего отпуска, перелдичкски обращались к Светлане узнать нормальная ли цена за то или иное развлечение. И очень быстро получали ответ + нам Светлана скинула конкретные локации с координатами, где нам точно понравится. И нам и вправду понравилось! Спасибо большое, точно будем рекомендовать друзьям которые захотят отдохнуть в Турции! P.s. Светлана сместила время начало экскурсии, дабы лицезреть все красоты без толпы туристов, и сделать много запоминающих фото без лишних людей) и это было прекрасное решение!)
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Д
Даниил
Экскурсия потрясающая! Мы остались в полном восторге и вдохновении продолжить изучать историю города. Свтелана - потрясающий гид. Рассказывает с большим интересом. Раннее время экскурсии действительно очень удачное решение, без жары и кучи народа. До старого города и обратно в отель доехали на комфортном минивэне с очерь любезным водителем, который снабдил нас холодными напитками. Пожалуй, лучшая экскурсия, из тех, где мы побывали👍🏆
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