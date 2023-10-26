Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
В облике современного курортного центра всё ещё можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру. На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите, как Сиде получил своё название. А после отправитесь к порогу реки Манавгат, похожему на райский водопад.
Ближайшие даты:
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отголоски классической античности
Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. Также вы увидите впечатляющую арену амфитеатра 2 века для гладиаторских боёв, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек.
Хроники Сиде
Я расскажу об основании города и смысле его названия. А ещё о том, как часто он переходил из рук в руки. Вы узнаете, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.
Водопад Манавгат
Вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде — порог реки Манавгат. Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными потоками и сделать фотографии на фоне восхитительных пейзажей.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Экскурсия предполагает перерыв на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Марка и вместимость зависят от количества путешественников.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 21 туриста
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
26 окт 2023
Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному гиду Светлане! Экскурсия была прекрасно организована. Светлана - настоящий профессионал и очень обаятельная женщина. Она моментально подстроилась под наши запросы и интересы, нам с ней сразу стадо легко и комфортно. Мы получили то, что хотели - индивидуальный подход. Светлана прекрасно разбирается в истории и культуре Турции. А главное - она любит свою работу! Ну и, конечно, античный Сиде грандиозен! Мы много путешествовали, знакомы с памятниками античной культуры Италии и Греции. Сиде ничем не уступает! Самые яркие впечатления!
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Надежда
24 окт 2023
Очень хорошо спланированная экскурсия. Светлана подсказала оптимальное время для поездки, чтобы увидеть город в лучшем свете. Все остались очень довольны прогулкой и знакомством с Сиде! Благодарю и рекомендую!:)
София
18 окт 2023
Приятная, неутомительная экскурсия по античному Сиде с заездом на водопады, даже 10-ти летний ребёнок слушал с увлечением. Спасибо нашему гиду, Светлане!