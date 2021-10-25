Что вас ожидает

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: напитки и еда, а также входные билеты в театр Сиде — 55 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; музей — 30 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад — 10 лир/человека, для детей до 12 лет бесплатно.