Древний Сиде и водопад Манавгат

Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод

5
12 отзывов
В облике современного курортного центра все еще можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру.

На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите интересные факты из истории Сиде.

А в дополнение отправитесь к порогу реки Манавгат, напоминающему райский водопад.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Древний Сиде и водопад Манавгат
Древний Сиде и водопад Манавгат
Древний Сиде и водопад Манавгат
Древний Сиде и водопад Манавгат

Что вас ожидает

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: напитки и еда, а также входные билеты в театр Сиде — 55 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; музей — 30 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад — 10 лир/человека, для детей до 12 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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12 реальных отзывов от туристов

Любовь
25 окт 2021
Очень приятная экскурсия-прогулка. Можно конечно самостоятельно смотреть Сиде, но с гидом это гораздо интереснее. Экскурсия не утомительная, познавательная. Гид очень приятный, вежливый. Машина комфортная, чистая.
Анна
4 окт 2021
Экскурсия нам понравилась. Без гида сложно было бы понять и представить, как жили люди много веков назад, чем они занимались, где что находилось в городе. Экскурсия не длинная, не утомительная. Приятно, что всё было только для нашей небольшой группы)
E
16 сен 2021
Экскурсия понравилась, Подойдет тем, кто не хочет тратить весь день, и быть привязан к группе. Очень удобно, теперь будем брать только индивидуальные туры. Гид Угур хорошо знаком с местностью и с историей, рассказывает в общих чертах. Экскурсия прошла легко и быстро.
В
11 сен 2021
Спасибо за экскурсию и замечательно проведенное время! И за то, что пошли на встречу и по нашей просьбе изменили маршрут! Я с женой и дочкой остались очень довольны!
O
21 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Угур отличный гид и рассказчик, с чувством юмора. Очень понравилось как построена экскурсия - сначала посетили водопад, который действительно произвёл незабываемое впечатление! Потом отправились в Сиде, где уже в закатном солнце наслаждались видами древнего города! Угур, как местный житель подсказал, где лучше что попробовать, что купить, рассказал много интересных фактов из истории и жизни современной Турции. Рекомендуем эту экскурсию, если вас интересует не только отдых на пляже, но и природные и исторические достопримечательности Турции.
Э
20 авг 2021
Хотим сказать большое спасибо Угуру, за интересную и содержательную экскурсию по античному Сиде. Сразу сложилось впечатление, как будто давно знаем друг друга, легкое общение и замечательный рассказчик - было очень интересно пройтись по этим древним местам, прикоснуться к истории города, погулять по колоритным улицам и получить массу информации и позитива, сделали много фотографий. Несмотря на то, что было жарко перемещались очень комфортно на машине и пешком, были маленькие дети, и спасибо огромное за мороженое, дети были в восторге. Побольше таких экскурсий.
Желаем успеха и процветания.
И
18 авг 2021
Угур провёл очень содержательную экскурсию по старому городу Сиде. Нас было 13 человек, из них 6 детей разных возрастов и хочу отметить, что детям было также интересно как и взрослым. Мы, естественно, читали о городе до посещения, но от Угура получили ряд информации, которой нет в общедоступных источниках, что особенно приятно. Плюс, конечно, дополнительная информация о стране, в которой мы находимся, быте и устройстве
Екатерина
15 авг 2021
Выражаю огромную благодарность нашему гиду Уругу, по нашему мнению Угур-лучший гид, не побоюсь этого слова, во всей Турции. Экскурсия была очень познавательная, интересная, узнали для себя очень много нового! Гид прекрасный, с первых минут становится ясно, что человек обладает великолепными знаниями в области культуры и истории, преподносит исторические факты очень интересным, простым и лаконичным языком. Угур прекрасный гид, доброжелательный и обходительный человек, с которым очень приятно общаться. Трансфер на экскурсию-великолепный, очень аккуратный водитель и просто прекрасный человек! Благодарим от всего сердца! Теперь в Турции-мы только ваши постоянные клиенты. Гида очень рекомендую! Тысяча благодарностей за познавательную и интересную экскурсию!
И
8 авг 2021
Были на экскурсии древний Сиде и водопад Манавгат с Угуром. Экскурсия очень понравилась, гид приехал вовремя, все очень интересно рассказывал, не давая скучать ни по дороге до места экскурсии, ни на месте достопримечательностей. Всегда подсказывал лучшие ракурсы для фото. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя попали неожиданно в непогоду, полил сильный дождь. Нас не только не оставили без экскурсии, а нашел место укрытия, передал непогоду с нами и продолжил экскурсию. Времени на погулять- пофоткаться было достаточно, никто нас не дергал. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами этого гида и будем рекомендовать его друзьям.
Турция, Сиде и водопад,
Развлеченьям каждый будет рад.
Угур покорил наши сердца,
Помнить будем от начала до конца…
Эту вниз сбегающую воду,
Эту уникальную природу
И истории античной след
Мы запомним точно на сто лет)
Спасибо большое!
А
8 июля 2021
Интересная познавательная экскурсия, красивый античный Сиде.
T
4 июля 2021
Экскурсия прошла на одном дыхании - очень содержательно и интересно. Все лаконично - исторические данные, места на которых побывали. С интересом и удовольствием слушали. Увидели все самое необходимое.
С Большой Благодарностью от нашей семьи!
И
3 июля 2021
Благодарим Угура за прекрасно проведённую экскурсию. Вежливый, интеллигентный, профессионал своего дела. Интересная экскурсия, потрясающие виды, комфортные условия проведения, позволяющие в полной мере насладиться программой и адаптировать ее под собственные пожелания

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