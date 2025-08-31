Отправьтесь в насыщенное приключение на квадроциклах! Эта поездка — возможность испытать драйв, насладиться живописными видами, искупаться и создать яркие воспоминания, которые останутся с вами надолго. Идеально для тех, кто любит активный отдых и эмоции! Сафари подходит как для новичков, так и для опытных водителей — всё просто, безопасно и под контролем инструкторов.

Описание экскурсии

Ваше приключение начнётся с удобного трансфера к месту начала сафари неподалёку от Сиде. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами Турецкой Ривьеры.

Перед стартом опытные инструкторы проведут подробный инструктаж по технике безопасности и помогут с выбором экипировки. Затем вы отправитесь по разнообразным маршрутам за рулём квадроцикла.

Итак, вы:

проедете по тенистым сосновым лесам, наполненным ароматом хвои

преодолеете извилистые горные тропы с видами на окрестности и Средиземное море

промчитесь по пыльным дорогам, пересечёте неглубокие речки и ощутите настоящий драйв

искупаетесь в чистой воде и отдохнёте на природе в живописном месте

В завершение маршрута вас ждёт обратный трансфер в отель.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость (из районов Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Titreyengöl)

Дети до 4 лет не допускаются к участию. Не рекомендуется беременным и людям с проблемами спины

Дети до 18 лет едут пассажирами

Дополнительно оплачивается по желанию: фото- и видеосъёмка — €30, очки и бандана — €10

С вами будут инструкторы из нашей команды

Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.

Обратите внимание: встреча гостей с 9:30, время зависит от расположения вашего отеля — перед внесением предоплаты обязательно его уточните. К 11:15 вы прибываете на локацию.