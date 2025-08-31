Отправьтесь в насыщенное приключение на квадроциклах! Эта поездка — возможность испытать драйв, насладиться живописными видами, искупаться и создать яркие воспоминания, которые останутся с вами надолго.
Идеально для тех, кто любит активный отдых и эмоции! Сафари подходит как для новичков, так и для опытных водителей — всё просто, безопасно и под контролем инструкторов.
Описание экскурсии
Ваше приключение начнётся с удобного трансфера к месту начала сафари неподалёку от Сиде. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами Турецкой Ривьеры.
Перед стартом опытные инструкторы проведут подробный инструктаж по технике безопасности и помогут с выбором экипировки. Затем вы отправитесь по разнообразным маршрутам за рулём квадроцикла.
Итак, вы:
- проедете по тенистым сосновым лесам, наполненным ароматом хвои
- преодолеете извилистые горные тропы с видами на окрестности и Средиземное море
- промчитесь по пыльным дорогам, пересечёте неглубокие речки и ощутите настоящий драйв
- искупаетесь в чистой воде и отдохнёте на природе в живописном месте
В завершение маршрута вас ждёт обратный трансфер в отель.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость (из районов Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Titreyengöl)
- Дети до 4 лет не допускаются к участию. Не рекомендуется беременным и людям с проблемами спины
- Дети до 18 лет едут пассажирами
- Дополнительно оплачивается по желанию: фото- и видеосъёмка — €30, очки и бандана — €10
- С вами будут инструкторы из нашей команды
- Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.
Обратите внимание: встреча гостей с 9:30, время зависит от расположения вашего отеля — перед внесением предоплаты обязательно его уточните. К 11:15 вы прибываете на локацию.
в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Сингл (билет для одного человека: водителя)
|€37
|Дабл (билет для двух человек: водитель + пассажир)
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
31 авг 2025
Катались на квадроциклах, остались довольны. Маршрут проложили по красивым местам. Берите защитные очки и повязку на лицо. Когда едешь, очень пыльно. На месте предлагают купить комплект за 10€, но если есть свои - берите. Лучше взять с собой воду, попить в дороге.
В остальном — всё супер.
В
Вероника
4 авг 2025
Все прошло отлично, нам очень понравилось, организация на лучшем уровне, благодарим огромное, берите - не пожалеете!🫰🏼
Р
Роман
2 авг 2025
Забрали из отеля во вовремя, ездили муж с ребенком 10 лет. Маршрут не 15-20 минут(как кое
где бывает) ездили все 2 часа заявленных. Останавливались на 10 минут на озере. Нигде не
Входит в следующие категории Сиде
