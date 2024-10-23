Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Сиде, цены от €35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
На квадроциклах
Багги
9 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
35 за человека
Сафари на квадроциклах ∆ Рафтинг ∆ Зиплайн
На квадроциклах
8 часов
Водная прогулка
Сафари на квадроциклах ∆ Рафтинг ∆ Зиплайн
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке, Зиплайн 50м х 700м и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Среда Пятница
25 дек в 08:30
27 дек в 08:30
$37 за человека
Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
На квадроциклах
19 отзывов
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
«Вы научитесь управлять квадроциклом и сами будете сидеть за рулем»
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
Сегодня в 08:00
23 дек в 08:00
от $35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elina.chuprovskaya04
    23 октября 2024
    Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
    Поездка была чудесная! Обязательно берите с собой доллары или евро, чтобы приобрести защитные очки и платки от песка
  • В
    Василий
    18 октября 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Начну с самого главного. Экскурсия очень понравилась! Забрали из отеля и привезли обратно во время! Но есть и небольшие минусы. 1. Поездка
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    на багги, из заявленных 30 минут, максимум 10 минут (причем через 5 минут после старта остановка, где предлагают купить фото) Пока одни гоняют на багги колонной другие их ждут преодолевая горные реки пешком . 2. Группа на 90% состояла из иностранцев, русских было мало, всего 8 человек, посадили нас на плот вместе с канадцами. Тут хочу поблагодарить нашего инструктора Георгия, он сумел объяснить, что кому делать очень грамотно. Одним слово профессионал своего дела! 3. Про экипировку: спасательные жилеты выдают,каски тоже, а вот на ноги предлагают купить коралки по 3 евро за пару, честно скажу что народ приехал в пляжных шлепках и нормально в них себя чувствовал на всем спуске. После спуска,около часа,опять предлагают приобрести фото.

  • Н
    Наталья
    14 октября 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    С одной стороны - туроператор в данном туре отвечает только за качество трансфера и выбора компании-прокатчика. Трансфер был на замечательном,
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    новом Sprinter, прокатчик выполнил все пункты программы. Программа очень духоподъемная. Однако, турецкий сервис - это турецкий сервис. За 14 км сплава на рафтах - 3 остановки, типа, для отдыха. На самом деле, чтобы туристы купили напитки, перекусить, фото и прочие варианты обогащения прокатчика. Финальное видео заняло 40 минут просмотра на жаре, при том, что почти никто его не заказал - все ждали. Трасса для баггов и квадриков очень небольшая. Всю программу можно было уместить без остановок до обеда, и все были бы довольны!

  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
    Понравилось ребятам, но не предупредили, что надо платки и очки брать. А так все классно.
  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Всё понравилось 😻 на 5
    Всё понравилось 😻 на 5Всё понравилось 😻 на 5Всё понравилось 😻 на 5
  • М
    Максим
    30 апреля 2022
    Рафтинг ∆ Сафари на Квадроциклах
    Адреналин, сильные яркие впечатления, прекрасные виды, отличное настроение, полезная нагрузка и близкое общение с природой
  • Л
    Леонид
    29 апреля 2022
    Рафтинг ∆ Сафари на Квадроциклах
    Экстрим, адреналин, освежает, впечатления положительные и эмоции.
  • А
    Артем
    28 апреля 2022
    Рафтинг ∆ Сафари на Квадроциклах
    Красивые пейзажи, освежающая вода, можно получить «дозу» адреналина

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Античный город
  6. Площадь Агора
  7. Водопад Манавгат
  8. Старый город
  9. Археологический музей
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 37. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год на квадроциклах, 28 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль