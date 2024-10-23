6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
8 часов
Водная прогулка
Сафари на квадроциклах ∆ Рафтинг ∆ Зиплайн
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке, Зиплайн 50м х 700м и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Среда Пятница
25 дек в 08:30
27 дек в 08:30
$37 за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
«Вы научитесь управлять квадроциклом и сами будете сидеть за рулем»
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
Сегодня в 08:00
23 дек в 08:00
от $35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElina.chuprovskaya0423 октября 2024Поездка была чудесная! Обязательно берите с собой доллары или евро, чтобы приобрести защитные очки и платки от песка
- ВВасилий18 октября 2024Начну с самого главного. Экскурсия очень понравилась! Забрали из отеля и привезли обратно во время! Но есть и небольшие минусы. 1. Поездка
- ННаталья14 октября 2024С одной стороны - туроператор в данном туре отвечает только за качество трансфера и выбора компании-прокатчика. Трансфер был на замечательном,
- ООльга25 сентября 2024Понравилось ребятам, но не предупредили, что надо платки и очки брать. А так все классно.
- ССветлана17 августа 2024Всё понравилось 😻 на 5
- ММаксим30 апреля 2022Рафтинг ∆ Сафари на КвадроциклахАдреналин, сильные яркие впечатления, прекрасные виды, отличное настроение, полезная нагрузка и близкое общение с природой
- ЛЛеонид29 апреля 2022Рафтинг ∆ Сафари на КвадроциклахЭкстрим, адреналин, освежает, впечатления положительные и эмоции.
- ААртем28 апреля 2022Рафтинг ∆ Сафари на КвадроциклахКрасивые пейзажи, освежающая вода, можно получить «дозу» адреналина
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 37. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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