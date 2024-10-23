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на багги, из заявленных 30 минут, максимум 10 минут (причем через 5 минут после старта остановка, где предлагают купить фото) Пока одни гоняют на багги колонной другие их ждут преодолевая горные реки пешком . 2. Группа на 90% состояла из иностранцев, русских было мало, всего 8 человек, посадили нас на плот вместе с канадцами. Тут хочу поблагодарить нашего инструктора Георгия, он сумел объяснить, что кому делать очень грамотно. Одним слово профессионал своего дела! 3. Про экипировку: спасательные жилеты выдают,каски тоже, а вот на ноги предлагают купить коралки по 3 евро за пару, честно скажу что народ приехал в пляжных шлепках и нормально в них себя чувствовал на всем спуске. После спуска,около часа,опять предлагают приобрести фото.