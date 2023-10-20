Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)

Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке

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Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По лесу с ветерком

Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.

Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.

По каньону на рафтах

После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!

Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед.

Организационные детали

  • Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
  • Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Особенности формата

  • Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
  • Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $10, фото и видео — от $20, напитки в кафе.
  • Можете взять с собой детей от 5 лет.

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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