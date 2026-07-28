читать дальше уменьшить

тебе, а не о том, чтобы побыстрее закончить.

Что понравилось: Мега вежливый и аккуратный гид Фырат. Очень образованный и прекрасно говорящий по-русски.

Провел с нами целый день, отмотали множество километров. Особенно тронуло, что даже место для остановки подбирал так, чтобы вокруг не было толп. Советовал место, откуда получаются самые красивые фотографии)))

В итоге сделали кучу чудесных кадров. Поели вкуснющих лепешек прям на ферме в горах, увидели красивейшие места.

По итогу впечатление о Турции сильно изменилось. Много болтали о жизни и религиях. Все очень вежливо и мирно.

Впечатлил Аспендос. Даже не верится, что мы, - люди, могли построить ЭТО 1900 лет назад!



Очень рекомендуем! Именно индивидуальный формат. Столько всего увидеть, услышать и получить - в группе просто не получится.



Отдельная наша благодарность гиду! Будем на связи)