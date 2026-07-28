Представьте себя на вершине горы, откуда открывается дыхание захватывающий вид на Тазы каньон, с его скалистыми обрывами и бирюзовой рекой на дне. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Тазы каньона
- 🏛 Уникальные руины Аспендоса
- 🍽 Вкус национальной кухни
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨🏫 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Тазы каньон
- Античный город Аспендос
- Амфитеатр Аспендоса
Описание экскурсии
Другая Турция
Вы посетите удивительные места, разрушающие миф о Южной Турции как исключительно пляжном регионе. В программе экскурсии:
- Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай. Я расскажу, как образовался каньон и почему его называют «долиной мудрости»
- Античный город Аспендос — мы погуляем по руинам древнего города и оценим сохранившийся греко-римский амфитеатр. Вы узнаете, сколько зрителей он вмещает, какие представления разворачивались на его сцене и другие интересные факты.
- Знакомство с национальной кухней — вы сможете попробовать традиционные турецкие лепешки гезлеме, приготовленные прямо у вас на глазах. Отличным дополнение к ним станут ароматный чай или айран.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в театр Аспендос — 15€/чел., детям до 6 лет — бесплатно; еда и напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4183 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
Фырат менял локации под наши запросы в режиме онлайн, многое рассказал, успели посетить достаточно много мест (поднялись на авто даже в самые сложные участки серпантина, куда не все приезжают на личном авто).
Трансфер приехал вовремя, кондиционер очень спасал в жару.
Вернемся к вам еще, обязательно!
Фырат менял локации под наши запросы в режиме онлайн, многое рассказал, успели посетить достаточно много мест (поднялись на авто даже в самые сложные участки серпантина, куда не все приезжают на личном авто).
Трансфер приехал вовремя, кондиционер очень спасал в жару.
Вернемся к вам еще, обязательно!
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А
огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная программа, но Фырат легко построил все под нас. В каньоны мы успели до наплыва
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Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Ездили в Тазы каньон и Аспендос семьей с детьми 7 и 9 лет. Всем было интересно)) отличный формат экскурсии, когда заботятся о
Ездили в Тазы каньон и Аспендос семьей с детьми 7 и 9 лет. Всем было интересно)) отличный формат экскурсии, когда заботятся о
+2
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Р
Спасибо Фырату за экскурсию. Все прошло замечательно. Учел все пожелания и даже показал нам волшебное место, где горная речка бывает невероятно теплой 🤣 Мы были с двумя детьми 7 лет и 2 года и совсем не утомились. Рекомендую 👍
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Д
Все было чудесно,спасибо большое!
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Т
Прекрасная экскурсия, впечатляющие виды, очень удобный формат. В машине с кондиционером, путешествовать намного комфортнее. Не представляю, как выдерживают люди на открытых джипах днем на жаре, без тени. Фырат очень любезно
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