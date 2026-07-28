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Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос

Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Представьте себя на вершине горы, откуда открывается дыхание захватывающий вид на Тазы каньон, с его скалистыми обрывами и бирюзовой рекой на дне. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое,
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где каждый камень рассказывает свою историю.

Далее, путь лежит в Аспендос - город, который хранит в себе дух античности и величие греко-римской архитектуры.

Представьте, как величественный амфитеатр оживает под звуки древних представлений, в то время как вы узнаете о его истории и значении.

И, конечно, не обойдется без знакомства с турецкой кухней, где каждое блюдо - это история, рассказанная через вкус.

Экскурсия включает транспортное обслуживание, а вот входные билеты в театр Аспендос и еда оплачиваются отдельно.

Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о Турции, позволяя по-новому взглянуть на ее культуру, историю и природу

4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды Тазы каньона
  • 🏛 Уникальные руины Аспендоса
  • 🍽 Вкус национальной кухни
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍🏫 Интересные рассказы гида
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос

Что можно увидеть

  • Тазы каньон
  • Античный город Аспендос
  • Амфитеатр Аспендоса

Описание экскурсии

Другая Турция

Вы посетите удивительные места, разрушающие миф о Южной Турции как исключительно пляжном регионе. В программе экскурсии:

  • Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай. Я расскажу, как образовался каньон и почему его называют «долиной мудрости»
  • Античный город Аспендос — мы погуляем по руинам древнего города и оценим сохранившийся греко-римский амфитеатр. Вы узнаете, сколько зрителей он вмещает, какие представления разворачивались на его сцене и другие интересные факты.
  • Знакомство с национальной кухней — вы сможете попробовать традиционные турецкие лепешки гезлеме, приготовленные прямо у вас на глазах. Отличным дополнение к ним станут ароматный чай или айран.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в театр Аспендос — 15€/чел., детям до 6 лет — бесплатно; еда и напитки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4183 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
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Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
Фырат менял локации под наши запросы в режиме онлайн, многое рассказал, успели посетить достаточно много мест (поднялись на авто даже в самые сложные участки серпантина, куда не все приезжают на личном авто).
Трансфер приехал вовремя, кондиционер очень спасал в жару.
Вернемся к вам еще, обязательно!
Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
Большое спасибо за очень комфортную и интересную индивидуальную экскурсию, которая 100% стоит своих денег и уделенного времени!
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А
огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная программа, но Фырат легко построил все под нас. В каньоны мы успели до наплыва
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туристов - гуляли там почти одни. Отдельно отмечу аккуратность вождения по серпантину - было совсем не страшно. Фырат очень хорошо говорит по-русски и очень много и интересно рассказывает) Не только по программе экскурсии, но и о Турции вообще.
понравился обед в местной деревне - простая деревенская еда, но очень вкусная!

огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная
огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная
огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная
огромное спасибо Фырату за экскурсию! Мы хотели посмотреть два каньона и древний город)) Это не стандартная
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Ксения
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Ездили в Тазы каньон и Аспендос семьей с детьми 7 и 9 лет. Всем было интересно)) отличный формат экскурсии, когда заботятся о
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тебе, а не о том, чтобы побыстрее закончить.
Что понравилось: Мега вежливый и аккуратный гид Фырат. Очень образованный и прекрасно говорящий по-русски.
Провел с нами целый день, отмотали множество километров. Особенно тронуло, что даже место для остановки подбирал так, чтобы вокруг не было толп. Советовал место, откуда получаются самые красивые фотографии)))
В итоге сделали кучу чудесных кадров. Поели вкуснющих лепешек прям на ферме в горах, увидели красивейшие места.
По итогу впечатление о Турции сильно изменилось. Много болтали о жизни и религиях. Все очень вежливо и мирно.
Впечатлил Аспендос. Даже не верится, что мы, - люди, могли построить ЭТО 1900 лет назад!

Очень рекомендуем! Именно индивидуальный формат. Столько всего увидеть, услышать и получить - в группе просто не получится.

Отдельная наша благодарность гиду! Будем на связи)

Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.+2
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
Чудесная экскурсия, сочетания природной красоты и погружения в историю.
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Р
Спасибо Фырату за экскурсию. Все прошло замечательно. Учел все пожелания и даже показал нам волшебное место, где горная речка бывает невероятно теплой 🤣 Мы были с двумя детьми 7 лет и 2 года и совсем не утомились. Рекомендую 👍
Спасибо Фырату за экскурсию. Все прошло замечательно. Учел все пожелания и даже показал нам волшебное место,
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Д
Все было чудесно,спасибо большое!
Все было чудесно,спасибо большое!
Все было чудесно,спасибо большое!
Все было чудесно,спасибо большое!
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Т
Прекрасная экскурсия, впечатляющие виды, очень удобный формат. В машине с кондиционером, путешествовать намного комфортнее. Не представляю, как выдерживают люди на открытых джипах днем на жаре, без тени. Фырат очень любезно
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перестроил маршрут под наши желания, т. к. город Аспендос мы посещали отдельно. Мы ещё успели покататься немного на квадроциклах и пролететь на зиплайне над каньоном. Фырат был готов отвезти нас ещё и на водопады, но мы решили отставить, это до следующе раза. Рекомендую, очень удобно, никуда не надо спешить, никого не надо ждать, в машине только вы, никаких лишних магазинов по дороге. Фырат прекрасно говорит по-русски, дает много интересной информации, очень спокойно ведёт машину.

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