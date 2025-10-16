Мои заказы

Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах

Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Кёпрюлю — один из самых живописных каньонов Турции.

И именно здесь вас ждут идеальные условия для активного отдыха! За один день вы покорите водные пороги, прокатитесь по горным тропам и пролетите над рекой. Почувствуете себя частью команды, ощутите прилив адреналина. И всё это — в окружении невероятно живописной природы.
4.5
9 отзывов
Описание водной прогулки

Рафтинг на реке Кёпрючай. Вас ждут 14 километров воды, 10 порогов разной сложности — и настоящая командная работа. По пути можно искупаться и сделать фото на фоне потрясающих пейзажей.

Зиплайн над рекой — уникальная возможность взглянуть на каньон с высоты птичьего полёта. И конечно, получить заряд адреналина.

Сафари по горным и лесным тропам. Выбирайте: джип, багги или квадроцикл — и отправляйтесь покорять бездорожье. На пути — каменистые спуски и подъёмы, дикая природа и небольшие деревушки.

Обед на берегу реки — после активных приключений наступает время отдыха! Вы восстановите силы, подышите свежим воздухом и обсудите свои впечатления.

Организационные детали

  • Перед внесением предоплаты обязательно напишите в сообщении, в каком отеле вы остановились
  • Трансфер из районов: Side, Manavgat, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot, Çenger включён в стоимость
  • Вы можете выбрать поездку на багги или квадроцикле на месте.
  • Для сафари (при необходимости) можно арендовать обувь — €5 (купить — €10), бандану и очки — по €4
  • Фото- и видеосъёмка рафтинга и сафари по желанию — €30 с чел.
  • В стоимость включён обед на берегу реки (сезонный салат, курица, рис), дополнительно оплачиваются напитки
  • Поездка не подходит беременным и людям с высоким кровяным давлением. Важно иметь базовую физическую подготовку
  • Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки

ежедневно в 11:15

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€44
Детский 4-9 лет€37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
1
Д
Дарья
16 окт 2025
Экскурсия хорошая, сплав по реке спокойный, есть немного порогов, но все безопасно, можно с детьми. Красивые виды. Трасса для багги пару кругов и пару луж, дольше отмывались. Обед скромный, а в целом если первый раз на такой экскурсии, то стоит посетить.
В
Валерий
8 окт 2025
Экскурсия понравилась, была плохая дождливая погода, но было комфортно за счёт доп. аренды гидрокостюмов. Единственное, что можно было бы улучшить, это возможность покупки дождевика на багги и немного времени на осмотр самого каньона.
Екатерина
Екатерина
21 сен 2025
Худшая экскурсия в жизни. Никакого идеального микса здесь нет — сплошное разочарование, стресс и опасность для жизни. Экономьте свои деньги и нервы, избегайте эту компанию.

ТРАНСФЕР: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
С самого начала

ТРАНСФЕР: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
С самого начала
все пошло не так. Микроавтобус был старый, душный, без кондиционера. Но это мелочь по сравнению с поведением водителя. Он систематически нарушал ПДД: ездил на красный свет, постоянно разговаривал по телефону, совершал опасные обгоны на поворотах и в слепых зонах.
Так же водитель на обратном пути оставив 2 семьи в душном автобусе ушел за сигаретами, хотя до окончания поездки оставалось всего 2 минуты.

РАФТИНГ: ХАОС, РУСОФОБИЯ И ОПАСНОСТЬ.

Языковой барьер и хамство: В лодке было 10 человек, 6 — русскоязычные, 4 турка. Инструктор, который прекрасно понимал русскую речь, наотрез отказывался на ней говорить. Команды отдавались только на турецком, инструктор один раз объяснил как будет лево-право на турецком на этом инструктаж закончился. Когда мы пытались что-то уточнить, он делал вид, что не понимает русский. Но стоило ему начать пытаться что-то продать — он спокойно говорил на русском. Это откровенная русофобия и неуважение. Если вы не работаете с русскоязычными туристами — так и пишите это в описании тура!

Опасные выходки: Инструктор специально подплывал вплотную к другим лодкам, начинал их обливать водой, тем самым провоцируя обливания холодной водой(+14). А в конце, без всякого предупреждения, он начал сбрасывать людей в воду, включая подростка не умеющего плавать и с проблемами сердца! В результате этот парень наглотался воды и потерял свою обувь. При этом инструктор уплыл дальше никак не помогая подростку. Это абсолютно неприемлемо и опасно.

БАГГИ И ЗИП-ЛАЙН: ДЛЯ ГАЛОЧКИ.
Не обманывайтесь описанием. Это не экстрим, это жалкое подобие.

Зип-лайн: Представьте веревку, натянутую между двумя деревьями в кустах. Весь "полет" туда-обратно занимает меньше минуты. Выглядит убого и совершенно не впечатляет.

Багги: Вас ждет 5 минут езды по 2 кругам с специально налитыми грязными лужами в количестве 5 шт. Организаторы даже не дают возможности объехать их, видимо, чтобы вы гарантированно испачкались. Затем 7 минут простоя для фотографий у фотографа и обратно.

ДЖИП-САФАРИ: ПРОСТО КАТАНИЕ НА МАШИНЕ.
Никакого сафари нет. Это просто поездка на открытом джипе до смотровой площадки под оглушающую музыку, которая не дает насладиться видами.

ПЛЮСЫ (которые не спасают ситуацию):

Действительно красивые виды реки и каньона (но им невозможно насладиться из-за организации).

Нормальный обед (куриный шашлык, булгур, макароны, салат).

ВЫВОД:
НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Вам продают опасный трансфер, хамских инструкторов и жалкие пятиминутные активности. Не рекомендую НИКОМУ, особенно семьям с детьми. Ваше здоровье и безопасность того не стоят.

Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Мне очень жаль, что данная экскурсия оставила у вас
негативные эмоции, ведь моя цель – предлагать гостям отдых, наполненный только хорошими воспоминаниями.

Я внимательно изучила ваши комментарии. По поводу транспорта – действительно, автобусы бывают разного уровня, и кондиционер не всегда равномерно охлаждает весь салон. Замечания относительно водителя я уже передала руководству и приношу извинения за доставленные неудобства.

Что касается языковой ситуации на рафтинге – в группе были гости, говорящие на разных языках. Инструктор сделал основные пояснения, однако, к сожалению, недопонимание всё же произошло. Обычно таких случаев не бывает, что подтверждают многочисленные положительные отзывы, и мне искренне жаль, что именно ваш опыт оказался другим.

Относительно безопасности – в описании тура указано, что он рассчитан на участников с базовой физической подготовкой и не подходит людям с серьёзными ограничениями по здоровью. Тем не менее, ваши замечания я также передала поставщику.

По активности «4 в 1» (рафтинг, багги, джип и зиплайн) важно учитывать, что каждая из них проводится в сокращённом формате, чтобы все участники успели попробовать разные впечатления за один день. Джип-сафари действительно является поездкой на открытых джипах, а музыкальное сопровождение – элемент атмосферы, который нравится многим гостям, хотя я понимаю, что вкусы могут различаться.

Благодарю вас за конструктивную обратную связь. Надеюсь, что будущие поездки оставят у вас только положительные впечатления.

Мария
Мария
10 сен 2025
Отличная трасса для тех, кто никогда не пробовал ничего из активностей в этой программе. Думаю, что для бывавших на подобных мероприятиях, может быть скучновато. Мне для первого опыта рафтинга очень
понравилось!
Из минусов: при бронировании указывали, что выбираем квадроциклы, однако на месте выяснилось, что есть только багги. Это немного подпортило впечатление от организации. В целом, все остальное соответствует заявленной программе и точно стоит каждого оплаченного доллара)
Маршрут советую точно!

С
Сергей
2 сен 2025
Первый раз путешествуем в направлении Турции, гиды в отеле заломили цену на такую же экскурсию, поэтому решили воспользоваться данным сервисом. Могу сказать, что организация на высшем уровне, забрали из отеля во время, чудесные и доброжелательные сопровождающие. Впечатления от самой экскурсии потрясающие не передать словами, если вы хотите получить дозу адреналина, то вам именно сюда, всем советую вы не пожалеете 👍😁😁
У
Ульяна
30 авг 2025
Насыщенный день. Зиплайн так себе, коротко и не впечатлило. А вот гонки на багги и рафтинг — просто восторг, ради этого стоит съездить. Устали конкретно, (обед так себе). Но если есть азарт и энергия - свое получите.
Красивейшие пейзажи👍
Красивейшие пейзажи👍
Насыщенный день. Зиплайн так себе, коротко и не впечатлило. А вот гонки на багги и рафтинг
В
Влада
22 авг 2025
Очень понравилось
Особенно рафтинг и баги
В тоже время очень красиво и живописно,но и местами прям адреналин
Очень советую ❤️
В
Вероника
4 авг 2025
Это была просто бомба! Экскурсия с серфингом, багги и зиплайном = идеальное сочетание экстрима, природы и веселья. Всё было организовано отлично: трансфер, оборудование, инструктаж, всё чётко и безопасно. Сначала мы
катались на багги - пыль, ветер, море грязи, от которой появляется море впечатлений, ну и конечно же, невероятные пейзажи! Потом был серфинг: море, волны, драйв, даже новичкам всё объясняли спокойно и понятно. А в конце зиплайн над рекой. Отличная команда инструкторов, дружелюбная атмосфера, всё на высшем уровне. Очень рекомендую, это точно будет один из самых ярких дней отдыха, благодарим:)

В
Вера
1 авг 2025
Все очень понравилось!
Багги 👍🏼👍🏼👍🏼
Берите вещи что бы переодеться,бандану обязательно,крем от солнца,и обувь не сланцы и не кроссовки
