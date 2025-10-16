читать дальше

все пошло не так. Микроавтобус был старый, душный, без кондиционера. Но это мелочь по сравнению с поведением водителя. Он систематически нарушал ПДД: ездил на красный свет, постоянно разговаривал по телефону, совершал опасные обгоны на поворотах и в слепых зонах.

Так же водитель на обратном пути оставив 2 семьи в душном автобусе ушел за сигаретами, хотя до окончания поездки оставалось всего 2 минуты.



РАФТИНГ: ХАОС, РУСОФОБИЯ И ОПАСНОСТЬ.



Языковой барьер и хамство: В лодке было 10 человек, 6 — русскоязычные, 4 турка. Инструктор, который прекрасно понимал русскую речь, наотрез отказывался на ней говорить. Команды отдавались только на турецком, инструктор один раз объяснил как будет лево-право на турецком на этом инструктаж закончился. Когда мы пытались что-то уточнить, он делал вид, что не понимает русский. Но стоило ему начать пытаться что-то продать — он спокойно говорил на русском. Это откровенная русофобия и неуважение. Если вы не работаете с русскоязычными туристами — так и пишите это в описании тура!



Опасные выходки: Инструктор специально подплывал вплотную к другим лодкам, начинал их обливать водой, тем самым провоцируя обливания холодной водой(+14). А в конце, без всякого предупреждения, он начал сбрасывать людей в воду, включая подростка не умеющего плавать и с проблемами сердца! В результате этот парень наглотался воды и потерял свою обувь. При этом инструктор уплыл дальше никак не помогая подростку. Это абсолютно неприемлемо и опасно.



БАГГИ И ЗИП-ЛАЙН: ДЛЯ ГАЛОЧКИ.

Не обманывайтесь описанием. Это не экстрим, это жалкое подобие.



Зип-лайн: Представьте веревку, натянутую между двумя деревьями в кустах. Весь "полет" туда-обратно занимает меньше минуты. Выглядит убого и совершенно не впечатляет.



Багги: Вас ждет 5 минут езды по 2 кругам с специально налитыми грязными лужами в количестве 5 шт. Организаторы даже не дают возможности объехать их, видимо, чтобы вы гарантированно испачкались. Затем 7 минут простоя для фотографий у фотографа и обратно.



ДЖИП-САФАРИ: ПРОСТО КАТАНИЕ НА МАШИНЕ.

Никакого сафари нет. Это просто поездка на открытом джипе до смотровой площадки под оглушающую музыку, которая не дает насладиться видами.



ПЛЮСЫ (которые не спасают ситуацию):



Действительно красивые виды реки и каньона (но им невозможно насладиться из-за организации).



Нормальный обед (куриный шашлык, булгур, макароны, салат).



ВЫВОД:

НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Вам продают опасный трансфер, хамских инструкторов и жалкие пятиминутные активности. Не рекомендую НИКОМУ, особенно семьям с детьми. Ваше здоровье и безопасность того не стоят.