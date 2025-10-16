Кёпрюлю — один из самых живописных каньонов Турции.
И именно здесь вас ждут идеальные условия для активного отдыха! За один день вы покорите водные пороги, прокатитесь по горным тропам и пролетите над рекой. Почувствуете себя частью команды, ощутите прилив адреналина. И всё это — в окружении невероятно живописной природы.
Описание водной прогулки
Рафтинг на реке Кёпрючай. Вас ждут 14 километров воды, 10 порогов разной сложности — и настоящая командная работа. По пути можно искупаться и сделать фото на фоне потрясающих пейзажей.
Зиплайн над рекой — уникальная возможность взглянуть на каньон с высоты птичьего полёта. И конечно, получить заряд адреналина.
Сафари по горным и лесным тропам. Выбирайте: джип, багги или квадроцикл — и отправляйтесь покорять бездорожье. На пути — каменистые спуски и подъёмы, дикая природа и небольшие деревушки.
Обед на берегу реки — после активных приключений наступает время отдыха! Вы восстановите силы, подышите свежим воздухом и обсудите свои впечатления.
Организационные детали
- Перед внесением предоплаты обязательно напишите в сообщении, в каком отеле вы остановились
- Трансфер из районов: Side, Manavgat, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot, Çenger включён в стоимость
- Вы можете выбрать поездку на багги или квадроцикле на месте.
- Для сафари (при необходимости) можно арендовать обувь — €5 (купить — €10), бандану и очки — по €4
- Фото- и видеосъёмка рафтинга и сафари по желанию — €30 с чел.
- В стоимость включён обед на берегу реки (сезонный салат, курица, рис), дополнительно оплачиваются напитки
- Поездка не подходит беременным и людям с высоким кровяным давлением. Важно иметь базовую физическую подготовку
- Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки
ежедневно в 11:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€44
|Детский 4-9 лет
|€37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 окт 2025
Экскурсия хорошая, сплав по реке спокойный, есть немного порогов, но все безопасно, можно с детьми. Красивые виды. Трасса для багги пару кругов и пару луж, дольше отмывались. Обед скромный, а в целом если первый раз на такой экскурсии, то стоит посетить.
В
Валерий
8 окт 2025
Экскурсия понравилась, была плохая дождливая погода, но было комфортно за счёт доп. аренды гидрокостюмов. Единственное, что можно было бы улучшить, это возможность покупки дождевика на багги и немного времени на осмотр самого каньона.
Екатерина
21 сен 2025
Худшая экскурсия в жизни. Никакого идеального микса здесь нет — сплошное разочарование, стресс и опасность для жизни. Экономьте свои деньги и нервы, избегайте эту компанию.
ТРАНСФЕР: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
С самого начала
Владислава
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Мне очень жаль, что данная экскурсия оставила у вас
Мария
10 сен 2025
Отличная трасса для тех, кто никогда не пробовал ничего из активностей в этой программе. Думаю, что для бывавших на подобных мероприятиях, может быть скучновато. Мне для первого опыта рафтинга очень
С
Сергей
2 сен 2025
Первый раз путешествуем в направлении Турции, гиды в отеле заломили цену на такую же экскурсию, поэтому решили воспользоваться данным сервисом. Могу сказать, что организация на высшем уровне, забрали из отеля во время, чудесные и доброжелательные сопровождающие. Впечатления от самой экскурсии потрясающие не передать словами, если вы хотите получить дозу адреналина, то вам именно сюда, всем советую вы не пожалеете 👍😁😁
У
Ульяна
30 авг 2025
Насыщенный день. Зиплайн так себе, коротко и не впечатлило. А вот гонки на багги и рафтинг — просто восторг, ради этого стоит съездить. Устали конкретно, (обед так себе). Но если есть азарт и энергия - свое получите.
В
Влада
22 авг 2025
Очень понравилось
Особенно рафтинг и баги
В тоже время очень красиво и живописно,но и местами прям адреналин
Очень советую ❤️
В
Вероника
4 авг 2025
Это была просто бомба! Экскурсия с серфингом, багги и зиплайном = идеальное сочетание экстрима, природы и веселья. Всё было организовано отлично: трансфер, оборудование, инструктаж, всё чётко и безопасно. Сначала мы
В
Вера
1 авг 2025
Все очень понравилось!
Багги 👍🏼👍🏼👍🏼
Берите вещи что бы переодеться,бандану обязательно,крем от солнца,и обувь не сланцы и не кроссовки
