Рыбалка в открытом море в Сиде
Рыбалка в открытом море – это захватывающее приключение, которое значительно отличается от привычной ловли с берега. Средиземное море славится своим богатым подводным миром, а разнообразие его флоры и фауны поражает.

Рыболовные туры из Сиде проводятся на современных, полностью оборудованных суднах, где есть всё необходимое для успешного улова.
Описание трансфер

Морская рыбалка Рыбалка в открытом море — это уникальное приключение, которое значительно интереснее и захватывающее, чем ловля с берега. Подводный мир Средиземного моря поражает своим разнообразием, а его флора и фауна удивляют богатством и красотой. Точно клюнет! Тур проводится на современном рыболовецком судне, оснащённом всем необходимым для успешного улова. В ходе поездки предусмотрено несколько остановок в местах, богатых рыбой, чтобы сделать ваш улов максимально результативным. Кроме захватывающего процесса рыбалки, вы сможете:
  • насладиться живописными морскими пейзажами;
  • искупаться в тёплом Средиземном море;

• расслабиться под ласковым солнцем. Важная информация:

Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.

Ежедневно в 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Порт Манавгат
  • Побережье Средиземного моря
Что включено
  • Встреча из отелей в Сиде и трансфер в гавань Сиде
  • 5 часов рыбалки на лодке
  • Рыболовные снасти
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Напитки
  • Фото и видео
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте
  • Трансфер ждет не более 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сиде

