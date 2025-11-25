Морская рыбалка Рыбалка в открытом море — это уникальное приключение, которое значительно интереснее и захватывающее, чем ловля с берега. Подводный мир Средиземного моря поражает своим разнообразием, а его флора и фауна удивляют богатством и красотой. Точно клюнет! Тур проводится на современном рыболовецком судне, оснащённом всем необходимым для успешного улова. В ходе поездки предусмотрено несколько остановок в местах, богатых рыбой, чтобы сделать ваш улов максимально результативным. Кроме захватывающего процесса рыбалки, вы сможете:

насладиться живописными морскими пейзажами;

искупаться в тёплом Средиземном море;

• расслабиться под ласковым солнцем. Важная информация:

Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.