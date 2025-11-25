Рыбалка в открытом море – это захватывающее приключение, которое значительно отличается от привычной ловли с берега. Средиземное море славится своим богатым подводным миром, а разнообразие его флоры и фауны поражает.
Рыболовные туры из Сиде проводятся на современных, полностью оборудованных суднах, где есть всё необходимое для успешного улова.
Описание трансфер
Морская рыбалка Рыбалка в открытом море — это уникальное приключение, которое значительно интереснее и захватывающее, чем ловля с берега. Подводный мир Средиземного моря поражает своим разнообразием, а его флора и фауна удивляют богатством и красотой. Точно клюнет! Тур проводится на современном рыболовецком судне, оснащённом всем необходимым для успешного улова. В ходе поездки предусмотрено несколько остановок в местах, богатых рыбой, чтобы сделать ваш улов максимально результативным. Кроме захватывающего процесса рыбалки, вы сможете:
- насладиться живописными морскими пейзажами;
- искупаться в тёплом Средиземном море;
• расслабиться под ласковым солнцем. Важная информация:
Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Манавгат
- Побережье Средиземного моря
Что включено
- Встреча из отелей в Сиде и трансфер в гавань Сиде
- 5 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Сиде
