Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде
Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня. Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором.
Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня.
Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня.
Что вас ожидает 🤩
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Джип Сафари в Сиде
Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня.
Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня.
Потому что у вас будет уникальный опыт, который вы запомните на долгие годы как в пути, так и в пунктах остановки.
Теперь, если вы готовы отправиться в путь, мы рекомендуем вам продолжить чтение, чтобы узнать о нашем расписании джип сафари а на целый день.
Подготовка к Джип Сафари в Сиде
Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Сиде, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не испортили свое удовольствие.
Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете.
Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура.
Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари.
Трансфер и Краткое Руководство в Джип Сафари в Сиде
Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Сиде.
Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах и т. д. Подробнее во время тура.
Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров.
С этой невероятной комбинацией и, конечно же, вы соберете прекрасные воспоминания со своими близкими во время джип сафари в Сиде. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время.
Посещение Традиционной турецкой деревни
Во время джип сафари из Сиде мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там.
Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в деревне, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, о месте. Вы сможете попробовать традиционный турецкий хлеб, а также посетите старую мечеть, римский акведук.
Перерыв на Чай
После того, как мы немного устали, мы сделаем небольшой перерыв в чайном саду, уникальном для этого региона. У вас будет возможность попробовать турецкие блинчики «гезлеме» в этом чайном саду.
Панорамный Перерыв
Наша следующая остановка будет на холме Сейран. Здесь у нас будет панорамный перерыв, и у вас будет возможность насладиться великолепным панорамным видом на плотину Оймапынар.
Обед
У нас будет обеденный перерыв в ресторане с прекрасным видом на берег реки Манавгат. Мы пробудем в ресторане около полтора часа. В меню входит курица и тефтели, рис и салат. Также есть вегетарианское меню для тех, кто не ест мясо. После обеда при желании можно искупаться в реке.
Зоопарк
Наш первый перерыв в тур-программе джип сафари из Сиде после обеда будет в зоопарке. Вход в зоопарк не входит в стоимость экскурсии.
Водопад Манавгат
Джип сафари – одно из обязательных мест для посещения туристами, отдыхающими в Сиде. Водопад окружает чудесный пейзаж. Уверены, вы здесь сделаете отличные снимки. Входные билеты оплачивается отдельно.
Возвращение в Отели
Джип-сафари из Сиде избавит вас от унылой повседневной жизни. Это заставит вас испытать приключения и азарт, пройдя по пересеченной местности и лесным дорогам. Мы будем использовать дороги, по которым не могут ездить обычные автомобили, и будем внимательно наблюдать за жизнью деревни. Вы увидите прекрасную природу вдали от города.
Мы рады пригласить вас на эти джип сафари в Сиде, которые заинтересуют вас своими условиями. Вы можете позвонить нам и забронировать тур, чтобы присоединиться к этому полному адреналина туру и узнать больше.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Услуги гида
- Джип сафари
- Обед
- Что не входит
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
EKM — ваш гид в Сиде
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