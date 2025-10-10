Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня. Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы
Описание экскурсииДжип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня. Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня. Потому что у вас будет уникальный опыт, который вы запомните на долгие годы как в пути, так и в пунктах остановки. Теперь, если вы готовы отправиться в путь, мы рекомендуем вам продолжить чтение, чтобы узнать о нашем расписании джип сафари а на целый день. Подготовка к Джип Сафари в Сиде Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Сиде, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не испортили свое удовольствие. Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете. Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура. Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари. Трансфер и Краткое Руководство в Джип Сафари в Сиде Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Сиде. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах и т. д. Подробнее во время тура. Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. С этой невероятной комбинацией и, конечно же, вы соберете прекрасные воспоминания со своими близкими во время джип сафари в Сиде. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время. Посещение Традиционной турецкой деревни Во время джип сафари из Сиде мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там. Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в деревне, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, о месте. Вы сможете попробовать традиционный турецкий хлеб, а также посетите старую мечеть, римский акведук. Перерыв на Чай После того, как мы немного устали, мы сделаем небольшой перерыв в чайном саду, уникальном для этого региона. У вас будет возможность попробовать турецкие блинчики «гезлеме» в этом чайном саду. Панорамный Перерыв Наша следующая остановка будет на холме Сейран. Здесь у нас будет панорамный перерыв, и у вас будет возможность насладиться великолепным панорамным видом на плотину Оймапынар. Обед У нас будет обеденный перерыв в ресторане с прекрасным видом на берег реки Манавгат. Мы пробудем в ресторане около полтора часа. В меню входит курица и тефтели, рис и салат. Также есть вегетарианское меню для тех, кто не ест мясо. После обеда при желании можно искупаться в реке. Зоопарк Наш первый перерыв в тур-программе джип сафари из Сиде после обеда будет в зоопарке. Вход в зоопарк не входит в стоимость экскурсии. Возвращение в Отели Джип-сафари из Сиде избавит вас от унылой повседневной жизни. Это заставит вас испытать приключения и азарт, пройдя по пересеченной местности и лесным дорогам. Мы будем использовать дороги, по которым не могут ездить обычные автомобили, и будем внимательно наблюдать за жизнью деревни. Вы увидите прекрасную природу вдали от города. Мы рады пригласить вас на эти джип сафари в Сиде, которые заинтересуют вас своими условиями. Вы можете позвонить нам и забронировать тур, чтобы присоединиться к этому полному адреналина туру и узнать больше.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Сопровождение
- Джип сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Поездка на лодке
- Зоопарк за дополнительную плату
- Лодочный тур (зависит от пакета)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Хорошая экскурсия, много остановок, вкусно покушали, покупались и повеселились, водители опытные и веселые, спасибо за прекрасные эмоции!
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С
Нам очень понравилось! Особенно в середине поездки прогулка на катере и купание в горном водохранилище! Очень освежает!
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М
Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды)))
Ребята хорошо отрабатывают.
Ребята хорошо отрабатывают.
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M
Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды)))
Ребята хорошо отрабатывают.
Ребята хорошо отрабатывают.
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Н
В целом очень хорошая экскурсия. Организаторам большое спасибо за отличное настроение, локации выбраны классные, виды шикарные, позитив, драйв - тут все отлично. Большое спасибо за замену зоопарка прогулкой на яхте
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А
Отличная экскурсия по отличной цене. Все понравилось.
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