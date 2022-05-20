Джип Сафари в Сиде

Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня.

Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня.

Потому что у вас будет уникальный опыт, который вы запомните на долгие годы как в пути, так и в пунктах остановки.

Теперь, если вы готовы отправиться в путь, мы рекомендуем вам продолжить чтение, чтобы узнать о нашем расписании джип сафари а на целый день.

Подготовка к Джип Сафари в Сиде

Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Сиде, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не испортили свое удовольствие.

Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете.

Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура.

Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари.

Трансфер и Краткое Руководство в Джип Сафари в Сиде

Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Сиде.

Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах и т. д. Подробнее во время тура.

Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров.

С этой невероятной комбинацией и, конечно же, вы соберете прекрасные воспоминания со своими близкими во время джип сафари в Сиде. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время.

Посещение Традиционной турецкой деревни

Во время джип сафари из Сиде мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там.

Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в деревне, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, о месте. Вы сможете попробовать традиционный турецкий хлеб, а также посетите старую мечеть, римский акведук.

Перерыв на Чай

После того, как мы немного устали, мы сделаем небольшой перерыв в чайном саду, уникальном для этого региона. У вас будет возможность попробовать турецкие блинчики «гезлеме» в этом чайном саду.

Панорамный Перерыв

Наша следующая остановка будет на холме Сейран. Здесь у нас будет панорамный перерыв, и у вас будет возможность насладиться великолепным панорамным видом на плотину Оймапынар.

Обед

У нас будет обеденный перерыв в ресторане с прекрасным видом на берег реки Манавгат. Мы пробудем в ресторане около полтора часа. В меню входит курица и тефтели, рис и салат. Также есть вегетарианское меню для тех, кто не ест мясо. После обеда при желании можно искупаться в реке.

Зоопарк

Наш первый перерыв в тур-программе джип сафари из Сиде после обеда будет в зоопарке. Вход в зоопарк не входит в стоимость экскурсии.

Водопад Манавгат

Джип сафари – одно из обязательных мест для посещения туристами, отдыхающими в Сиде. Водопад окружает чудесный пейзаж. Уверены, вы здесь сделаете отличные снимки. Входные билеты оплачивается отдельно.

Возвращение в Отели

Джип-сафари из Сиде избавит вас от унылой повседневной жизни. Это заставит вас испытать приключения и азарт, пройдя по пересеченной местности и лесным дорогам. Мы будем использовать дороги, по которым не могут ездить обычные автомобили, и будем внимательно наблюдать за жизнью деревни. Вы увидите прекрасную природу вдали от города.

Мы рады пригласить вас на эти джип сафари в Сиде, которые заинтересуют вас своими условиями. Вы можете позвонить нам и забронировать тур, чтобы присоединиться к этому полному адреналина туру и узнать больше.