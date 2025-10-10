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Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня. Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня. Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы 4.5 10 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Сиде Задать вопрос Групповая экскурсия -12% $32 выгода $3.80 $28.20 за человека 4.5 10 отзывов 🇷🇺 русский 6 часов На автобусе, джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Джип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня. Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Сиде вы скажете «великолепно» в конце дня. Потому что у вас будет уникальный опыт, который вы запомните на долгие годы как в пути, так и в пунктах остановки. Теперь, если вы готовы отправиться в путь, мы рекомендуем вам продолжить чтение, чтобы узнать о нашем расписании джип сафари а на целый день. Подготовка к Джип Сафари в Сиде Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Сиде, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не испортили свое удовольствие. Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете. Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура. Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари. Трансфер и Краткое Руководство в Джип Сафари в Сиде Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Сиде. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах и т. д. Подробнее во время тура. Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. С этой невероятной комбинацией и, конечно же, вы соберете прекрасные воспоминания со своими близкими во время джип сафари в Сиде. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время. Посещение Традиционной турецкой деревни Во время джип сафари из Сиде мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там. Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в деревне, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, о месте. Вы сможете попробовать традиционный турецкий хлеб, а также посетите старую мечеть, римский акведук. Перерыв на Чай После того, как мы немного устали, мы сделаем небольшой перерыв в чайном саду, уникальном для этого региона. У вас будет возможность попробовать турецкие блинчики «гезлеме» в этом чайном саду. Панорамный Перерыв Наша следующая остановка будет на холме Сейран. Здесь у нас будет панорамный перерыв, и у вас будет возможность насладиться великолепным панорамным видом на плотину Оймапынар. Обед У нас будет обеденный перерыв в ресторане с прекрасным видом на берег реки Манавгат. Мы пробудем в ресторане около полтора часа. В меню входит курица и тефтели, рис и салат. Также есть вегетарианское меню для тех, кто не ест мясо. После обеда при желании можно искупаться в реке. Зоопарк Наш первый перерыв в тур-программе джип сафари из Сиде после обеда будет в зоопарке. Вход в зоопарк не входит в стоимость экскурсии. Возвращение в Отели Джип-сафари из Сиде избавит вас от унылой повседневной жизни. Это заставит вас испытать приключения и азарт, пройдя по пересеченной местности и лесным дорогам. Мы будем использовать дороги, по которым не могут ездить обычные автомобили, и будем внимательно наблюдать за жизнью деревни. Вы увидите прекрасную природу вдали от города. Мы рады пригласить вас на эти джип сафари в Сиде, которые заинтересуют вас своими условиями. Вы можете позвонить нам и забронировать тур, чтобы присоединиться к этому полному адреналина туру и узнать больше.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горы Таурус

Старая турецкая деревня Что включено Трансфер от /до отеля

Страховка

Сопровождение

Джип сафари

Обед Что не входит в цену Напитки

Поездка на лодке

Зоопарк за дополнительную плату

Лодочный тур (зависит от пакета) Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.