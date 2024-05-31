1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Групповая
5 часов
Морская Рыбалка в Сиде - увлекательная экскурсия для туристов
Рыбалка в открытом море Сиде на современном судне. Гарантированный улов, живописные пейзажи, купание и загар. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель
«Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега»
Расписание: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$40 за человека
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ВВуколова18 мая 2024Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
- ААльбина4 февраля 2024Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
- ННадежда19 октября 2023Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
- ЕЕкатерина29 сентября 2023Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Рыбалка" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 22 до 55 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Сиде 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024