Стамбул — удивительный город, полный контрастов и противоречий. Когда-то здесь был центр Восточной Римской империи, потом он перешел под власть Османов. Сегодня это один из самых больших городов мира — больше Москвы и даже Нью-Йорка. Новичку здесь легко заблудиться. А без гида непросто выбрать оптимальный маршрут для знакомства с городом. Поэтому мы создали этот маршрут.



Мы привезем вас в Стамбул на один день и покажем все то, что точно нельзя пропустить: Айю-Софию, Голубую Мечеть, дворец Топкапы и многое другое. А под конец дня отправимся вместе с вами в волшебный круиз по Босфору.