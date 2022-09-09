Стамбул за один день на самолете

Стамбул - удивительный город, полный контрастов и противоречий

4.5
4 отзыва
Стамбул — удивительный город, полный контрастов и противоречий. Когда-то здесь был центр Восточной Римской империи, потом он перешел под власть Османов. Сегодня это один из самых больших городов мира — больше Москвы и даже Нью-Йорка. Новичку здесь легко заблудиться. А без гида непросто выбрать оптимальный маршрут для знакомства с городом. Поэтому мы создали этот маршрут.

Мы привезем вас в Стамбул на один день и покажем все то, что точно нельзя пропустить: Айю-Софию, Голубую Мечеть, дворец Топкапы и многое другое. А под конец дня отправимся вместе с вами в волшебный круиз по Босфору.
Стамбул за один день на самолете
Ближайшие даты:
11
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Голубая Мечеть
  • Мечеть (собор) Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Гранд-Базар
  • Босфорский мост
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Описание

Что вас ожидает:

  • Удивительное и незабываемое путешествие в Стамбул.
  • Ипподром-Немецкий фонтан — историческая площадь и сердце древнего Константинополя, на современной площади Султанахмет возвышался уникальный архитектурный комплекс — Ипподром, строительство которого велось более 130 лет. До наших дней сохранились лишь некоторые немаловажные детали, такие как Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина, Немецкий фонтан, стена Сфендон.
  • Мечеть Султана Ахмета (Голубая Мечеть) — первая по значению мечеть Стамбула. Голубая мечеть — уникальный архитектурный шедевр, построенный по приказу главы Османского государства султана Ахмета. Голубая мечеть играла роль связующего звена между правителем Империи и Всевышним. Собор Святой Софии — один из главных культурно-исторических памятников Стамбула, объединивший в себе черты двух религий — христианства и мусульманства. Изначально храм, построенный в 537 году, был христианским. После захвата Константинополя османскими воинами был преобразован в мечеть, а в середине 30-х годов 20 века стал музеем «Айя-София». Такое звание святыня носила до 2020 года. Затем городские власти приняли решение возвратить комплексу статус мечети, коей он является сегодня.
  • Далее нас ждет свободное время на площади Султана Ахмета, которое можно использовать на прогулку или посещение рынка. После перерыва мы посетим дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море. Невероятной красоты дворцовый комплекс XV века, долгие годы служивший главной резиденцией османских правителей, сегодня имеет статус музея. А в завершении мы отправимся в круиз по Босфору, проливу между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

Важная информация:

  • Предварительная полная оплата организатору за 48 часов;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Участие в туре без паспорта или удостоверения личности невозможно;
  • Экскурсия не рекомендуется для гостей, которым трудно ходить;
  • Порядок, утвержденный в программе, является приблизительным и может меняться в зависимости от условий авиаперелета.

Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в указанные в программе места
  • Круиз по Босфору
  • Услуги профессионального гида
  • 2-х разовое питание
  • Авиабилеты и трансферы туда и обратно (отель-аэропорт-отель)
Что не входит
  • Личные расходы и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Предварительная полная оплата организатору за 48 часов
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Участие в туре без паспорта или удостоверения личности невозможно
  • Экскурсия не рекомендуется для гостей, которым трудно ходить
  • Порядок, утвержденный в программе, является приблизительным и может меняться в зависимости от условий авиаперелета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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