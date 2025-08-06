Турция невероятно разнообразна, и вы в этом убедитесь во время нашего тура! После пляжной расслабленной атмосферы контраст с шумными стамбульскими улицами покажется вам ещё ярче.
Вместе с гидом вы отправитесь по самым популярным местам вроде Айя-Софии, Голубой мечети и дворца Топкапы, а завершающим штрихом нашего тура станет вечерний круиз по Босфору.
Вместе с гидом вы отправитесь по самым популярным местам вроде Айя-Софии, Голубой мечети и дворца Топкапы, а завершающим штрихом нашего тура станет вечерний круиз по Босфору.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Удивительное и незабываемое путешествие в Стамбул Ипподром-Немецкий фонтан — историческая площадь и сердце древнего Константинополя, на современной площади Султанахмет возвышался уникальный архитектурный комплекс — Ипподром, строительство которого велось более 130 лет. До наших дней сохранились лишь некоторые немаловажные детали, такие как Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина, Немецкий фонтан, стена Сфендон. Мечеть Султана Ахмета (Голубая Мечеть) — первая по значению мечеть Стамбула. Голубая мечеть — уникальный архитектурный шедевр, построенный по приказу главы Османского государства султана Ахмета. Голубая мечеть играла роль связующего звена между правителем Империи и Всевышним. Собор Святой Софии — один из главных культурно-исторических памятников Стамбула, объединивший в себе черты двух религий — христианства и мусульманства. Изначально храм, построенный в 537 году, был христианским. После захвата Константинополя османскими воинами был преобразован в мечеть, а в середине 30-х годов 20 века стал музеем «Айя-София». Такое звание святыня носила до 2020 года. Затем городские власти приняли решение возвратить комплексу статус мечети, коей он является сегодня. Далее нас ждет свободное время на площади Султана Ахмета, которое можно использовать на прогулку или посещение рынка. После перерыва мы посетим дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море. Невероятной красоты дворцовый комплекс XV века, долгие годы служивший главной резиденцией османских правителей, сегодня имеет статус музея. А в завершении мы отправимся в круиз по Босфору, проливу между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Важная информация:
- Предварительная полная оплата организатору за 48 часов;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Участие в туре без паспорта или удостоверения личности невозможно;
- Экскурсия не рекомендуется для гостей, которым трудно ходить;
- Порядок, утвержденный в программе, является приблизительным и может меняться в зависимости от условий авиаперелета.
Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ипподром
- Немецкий Фонтан
- Голубая Мечеть
- Мечеть (собор) Святой Софии
- Дворец Топкапы
- Гранд-Базар
- Босфорский мост
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Авиабилеты и трансферы туда и обратно (отель-аэропорт-отель)
- Обед
- Внешний осмотр объектов
Что не входит в цену
- Круиз по Босфору
- Личные расходы
- Напитки
- Завтрак и ужин
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравилась экскурсия. Все хорошо спланировано, гид был шикарен. Фотографии получились замечательными. Был выбор пойти за доп платы по мечетям: собор святой Софии (25€), второй замок, где жил Султан -
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С
Обзор достопримечательностей хорошо организован. Группа 45 человек- очень много!!! наушники древние и слышно в них плохо. Из замечательного- Стамбул в своем великолепии!
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K
Экскурсия хорошо организована, жаль за один день Стамбул не охватить). Конечно, август не самое подходящее время для экскурсии по городу, очень жарко, много народу. Как уже сказала, один день (да
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Е
Экскурсия хорошо организована, жаль за один день Стамбул не охватить). Конечно, август не самое подходящее время для экскурсии по городу, очень жарко, много народу. Как уже сказала, один день (да
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Z
Экскурсия замечательная. Очень интересно и познавательно.
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Т
Экскурсия замечательная. Очень интересно и познавательно.
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$260 за человека