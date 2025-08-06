читать дальше уменьшить ещё с учетом трансфера) это мало, успели только основные достопримечательности. Но была замечательная гид Саша (это на русский лад), спасибо ей огромное за ее знания, увлеченность и заботу о каждом госте! Ну и после прогулки по Босфору усталость как рукой сняло). Хотелось, конечно, побродить по городу

Экскурсия хорошо организована, жаль за один день Стамбул не охватить). Конечно, август не самое подходящее время для экскурсии по городу, очень жарко, много народу. Как уже сказала, один день (да