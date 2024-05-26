Колонная улица – экскурсии в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Колонная улица» в Сиде, цены от €39, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Люба
    7 ноября 2023
    Античный Сиде и Парк динозавров
    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
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    и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)

    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Колонная улица»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Античный Сиде и Парк динозавров
  2. Античный Сиде с профессиональным гидом
  3. По древнему Сиде - в мини-группе
  4. Античный Сиде: зарождение цивилизации
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Колонная улица" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 289 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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