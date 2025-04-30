Мини-группа
до 1 чел.
Стамбул за один день на самолёте
Откройте для себя Стамбул за один день на самолёте! Посетите Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а завершите день круизом по Босфору
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
30 апр в 03:00
3 мая в 02:30
$260 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
Посвятите день изучению Турции. Памуккале и озеро Салда подарят вам незабываемые впечатления. Белые скалы и прозрачное озеро ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (время в зависимости от отеля)
1 мая в 03:00
2 мая в 03:00
$95 за человека
Индивидуальная
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Узнайте, как Сиде получил своё название, и насладитесь видами храма Аполлона и водопада Манавгат. История и природа в одном путешествии
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля
Завтра в 08:00
25 апр в 08:00
$160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Храм Аполлона и Афины»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Храм Аполлона и Афины" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 260. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Храм Аполлона и Афины», 7 ⭐ отзывов, цены от $95. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь