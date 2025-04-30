Храм Аполлона и Афины – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Аполлона и Афины» в Сиде, цены от $95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Стамбул за один день на самолёте
Полеты на самолетах
18 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Стамбул за один день на самолёте
Откройте для себя Стамбул за один день на самолёте! Посетите Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а завершите день круизом по Босфору
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
30 апр в 03:00
3 мая в 02:30
$260 за человека
2 в 1: Памуккале и турецкие Мальдивы
На автобусе
18 часов
Мини-группа
до 1 чел.
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
Посвятите день изучению Турции. Памуккале и озеро Салда подарят вам незабываемые впечатления. Белые скалы и прозрачное озеро ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (время в зависимости от отеля)
1 мая в 03:00
2 мая в 03:00
$95 за человека
Античный Сиде: зарождение цивилизации
4 часа
Индивидуальная
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Узнайте, как Сиде получил своё название, и насладитесь видами храма Аполлона и водопада Манавгат. История и природа в одном путешествии
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля
Завтра в 08:00
25 апр в 08:00
$160 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Храм Аполлона и Афины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стамбул за один день на самолёте
  2. 2 в 1: Памуккале и турецкие Мальдивы
  3. Античный Сиде: зарождение цивилизации
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Храм Аполлона и Афины" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 260. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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