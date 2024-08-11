Развлечения в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Сиде, цены от $25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Страна чудес Land of Legends
На автобусе
6 отзывов
11 часов
Групповая
Страна чудес Land of Legends
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
«На территории можно встретить не только аттракционы, а также аквапарк, луна-парк, рестораны, кафе и множество магазинов»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
29 окт в 08:30
$70 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
На автобусе
2 отзыва
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
29 окт в 18:00
31 окт в 18:00
$25 за человека
The Land Of Legends из Сиде
На автобусе
10 часов
Групповая
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Сиде The Land Of Legends из Сиде известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
29 окт в 08:30
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
    Само шоу бесплатное. Оплата по сути за трансфер. С этим все четко, забрали вовремя, обратно тоже минута в минуту. Место красивое,
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    много людей, все фотографируются, такая атмосфера праздника. Но, хотелось бы понимания, что где, когда и во сколько начинается. Мы посидели перед фонтаном. в 9:30 проиграла одна мелодия. Было красиво. Но, коротко. Мы посидели еще, не поняли, будет что то еще или нет. Пришлось мучиться с интернетом, что бы разыскать хоть какую то информацию о времени шоу. Вроде нашли. Шоу в 22. Перешли к карете, там уже было очень много людей. Сели, где получилось, не близко. Просидели еще полчаса. В 22:20 началось шоу. Красиво. С элементвми представлений цирка дю солей. Красивые костюмы. Длилось 30 минут. В 22:50 все закончилось, пришлось бежать к обратному трансферу, что бы успеть вовремя. Думаю, было бы понятнее и проще, если бы было больше информации. Мы не понимали, куда идти, во сколько что смотретт. Там красиво, но, если бы мы имели возможность распланировать свои действия, было бы лучше

  • K
    Kirill
    14 июня 2024
    Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
    Шоу состоит из двух частей это каждый час минут на 4 поющий фонтан, а в 22.00 начинается второе, оно проходит
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    там где карета с лошадьми! В целом красиво! В целом цена за трансфер, т. к. шоу бесплатно. Считаю цена немного завышена.

  • Ю
    Юлианна
    28 июня 2022
    Страна чудес Land of Legends
    Были 12.07 всё понравилось, была с ребёнком 8 лет. Развлечений масса, всем есть чем заняться. Рекомендую всем.
  • А
    Анна
    27 июня 2022
    Страна чудес Land of Legends
    Лучший парк развлечений. Были целый день с 10-18.30. Интересно как детям, так и взрослым. Рай для любителей фото. В сезон
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    много очередей. Покатались на 6-7 горках. Очередь в среднем 15-40 минут. Парк на территории отеля находился, можно пройти туда к центральному замку, там много магазинов, кафешек, при покупке на 100 лир катают на лодке бесплатно (как в Венеции). В самом парке много разных развлечений, шоу дельфинов, Маша и медведь, водные горки, аква парк, бассейны с искусственными волнами.

  • М
    Марина
    26 июня 2022
    Страна чудес Land of Legends
    Понравилось все особенно бассейны развлечения и горки, еда тоже хорошая. Хот-дог очень вкусный. Ездим каждое лето несколько раз

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Развлечения»

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  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в октябре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 70. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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