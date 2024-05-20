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протяжении всего пути нам рассказывали про пейзажи за окном и много увлекательных историй. Если ехать на эту экскурсию то, надо запастись терпением в дороге(дорога дальняя) С нами был маленький гость, и даже она стойко пережила эту поездку) Гиды стараются сделать ваш тур максимально комфортным и легким. Если по началу было непонятно, когда собирали деньги за все подряд. . то добравшись до самого Помуккале все стало ясно. Мы оплатили транспорт для передвижения по территории Помуккале и это значительно облегчило нам экскурсию, нас привозили на самые интересные точки, гид рассказывал историю этого места и все показывал. Пешком же, мы наверно не смогли бы все обойти за то время что нам было отведено на нахождение там. А так мы объехали все самое интересное и красивое,послушали гида, сделали кучу фотографий (гиды даже помогали фоткать☺️) Рекомендую с собой Удобную обувь Купальник для бассейна Клеопатры Хорошее настроение Терпение для дальней дороги в город Помуккале