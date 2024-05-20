1 чел.
По популярности
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую для путешественников из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра20 мая 2024Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
- ННадежда26 апреля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
- ССмольянинов10 ноября 2023Прекрасная церковь св. Николая, развалины в Мире впечатлили, хорошая морская прогулка. Экскурсовод Марго, мне показалось, скучала.
- IIrina15 октября 2023Отличная экскурсия, виды захватывающие дух. Но хотелось бы немного больше времени в каньоне
- ННаталья25 августа 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Спокойная экскурсия, не тяжёлая, красивое озеро в пещере, в деревне люди очень добрые, в ресторанчике обед с простой и вкусной
- ЮЮлия12 июня 2023Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам КаяларПонравились места, древние постройки, красивые виды, завораживающий каньон! Но впечатление подпортила организация - автобус задержался, по прибытии на место была
- TTatjana.1 июня 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Все прошло отлично, встретили и доставили от/из отеля как и написано в туре. Водитель ездит очень аккуратно, девушка Гид очень
- sserpilss119 апреля 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Эта пещера является одним из самых больших подземных озер в мире. Ходьбы нет. Вы отправитесь на загрузочную экскурсию по серверу. Дорога к пещере немного опасна, но с нее открывается потрясающий вид.
- VVadimbushido17 ноября 2022Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам КаяларВсе хорошо, все что заявлено показали, было бы круче если бы гиды знали чуть больше русский язык и больше рассказывали про места
- ЛЛюдмила8 сентября 2022Водитель вёл аккуратно. Гид Виктория вела экскурсию на двух языках. Всё было замечательно, не загружала большим и трудным количеством информации. Всё доступно и понятно. Чувство юмора Виктории на высоте. Спасибо огромное за положительные эмоции!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «История и культура»
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