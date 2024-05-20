Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Сиде, цены от $35, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
29 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
🚶 Пешая
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую для путешественников из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
    Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
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    протяжении всего пути нам рассказывали про пейзажи за окном и много увлекательных историй. Если ехать на эту экскурсию то, надо запастись терпением в дороге(дорога дальняя) С нами был маленький гость, и даже она стойко пережила эту поездку) Гиды стараются сделать ваш тур максимально комфортным и легким. Если по началу было непонятно, когда собирали деньги за все подряд. . то добравшись до самого Помуккале все стало ясно. Мы оплатили транспорт для передвижения по территории Помуккале и это значительно облегчило нам экскурсию, нас привозили на самые интересные точки, гид рассказывал историю этого места и все показывал. Пешком же, мы наверно не смогли бы все обойти за то время что нам было отведено на нахождение там. А так мы объехали все самое интересное и красивое,послушали гида, сделали кучу фотографий (гиды даже помогали фоткать☺️) Рекомендую с собой Удобную обувь Купальник для бассейна Клеопатры Хорошее настроение Терпение для дальней дороги в город Помуккале

  • С
    Смольянинов
    10 ноября 2023
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
    Прекрасная церковь св. Николая, развалины в Мире впечатлили, хорошая морская прогулка. Экскурсовод Марго, мне показалось, скучала.
  • I
    Irina
    15 октября 2023
    Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
    Отличная экскурсия, виды захватывающие дух. Но хотелось бы немного больше времени в каньоне
  • Н
    Наталья
    25 августа 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Спокойная экскурсия, не тяжёлая, красивое озеро в пещере, в деревне люди очень добрые, в ресторанчике обед с простой и вкусной
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    домашней едой. Спасибо гиду Цезарю, много всего знает, отвечает на все вопросы, рассказывает и поездка с ним была очень комфортная. Единственное, в пещере хотелось бы провести побольше времени, но это чисто моё личное, это не минус.

  • Ю
    Юлия
    12 июня 2023
    Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
    Понравились места, древние постройки, красивые виды, завораживающий каньон! Но впечатление подпортила организация - автобус задержался, по прибытии на место была
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    суматоха и длительное ожидание, пока разберутся кто и куда едет, тк была сборная солянка из туристов. Гид мало что знал про те места, что показывал, поэтому все пришлось гуглить. Ко всему прочему пил пиво по дороге и бросал мусор "за борт". Ехали в открытой машине, пол дня на солнце, даже крем от загара не помог.

  • T
    Tatjana.
    1 июня 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Все прошло отлично, встретили и доставили от/из отеля как и написано в туре. Водитель ездит очень аккуратно, девушка Гид очень
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    интересно все рассказывает, слушать очень приятно, она же помогла нам по вопросам проложения пути до других мест самостоятельно, рассказала как можно лучше добраться, за что ей огромное спасибо) Большое впечатление осталось от пещеры- она фантастическая и пуговичных домиков-колоритное место, в котором нас вкусно покормили. Экскурсию и в целом компанию рекомендую!)

  • s
    serpilss1
    19 апреля 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Эта пещера является одним из самых больших подземных озер в мире. Ходьбы нет. Вы отправитесь на загрузочную экскурсию по серверу. Дорога к пещере немного опасна, но с нее открывается потрясающий вид.
  • V
    Vadimbushido
    17 ноября 2022
    Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
    Все хорошо, все что заявлено показали, было бы круче если бы гиды знали чуть больше русский язык и больше рассказывали про места
  • Л
    Людмила
    8 сентября 2022
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
    Водитель вёл аккуратно. Гид Виктория вела экскурсию на двух языках. Всё было замечательно, не загружала большим и трудным количеством информации. Всё доступно и понятно. Чувство юмора Виктории на высоте. Спасибо огромное за положительные эмоции!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «История и культура»

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  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 735 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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